Vevey - Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem «Special.T» ein. Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Neben der Schweiz betrifft der Rückzug Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Die Teekapseln sollen verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Nestlé ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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