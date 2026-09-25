Anzeige
Mehr »
Samstag, 26.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+25 Jahre Tiefsee-Erfahrung: Warum der Meeresboden jetzt unsere Aufmerksamkeit braucht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 749399 | ISIN: DE0007493991 | Ticker-Symbol: SAX
Xetra
25.09.26 | 17:35
37,340 Euro
+0,38 % +0,140
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
STROEER SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
STROEER SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
36,96037,54009:43
37,00037,50025.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
STROEER
STROEER SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
STROEER SE & CO KGAA37,340+0,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.