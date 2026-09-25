FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0042615283
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