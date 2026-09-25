Nestlé setzt die Bereinigung seines Markenportfolios fort und beendet nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T". Damit zieht der Lebensmittelkonzern die Marke aus sieben europäischen Märkten zurück. Betroffen sind unter anderem die Schweiz, Deutschland und Frankreich. Für börseninteressierte Beobachter ist der Schritt vor allem deshalb relevant, weil er sich in die laufende strategische Neuordnung des Konzerns einfügt: Nestlé will Kapital, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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