DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Ergebnisse Hauptversammlung

Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Dornbirn (pta000/25.09.2026/14:00 UTC+2)

• Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025/26 entlastet • Mandat der Aufsichtsratsvorsitzenden Karin Zumtobel-Chammah verlängert • Eva-Maria Berchtold neu in den Aufsichtsrat bestellt

Die 50. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG fand heute als Präsenzveranstaltung im Lichtforum, Höchsterstraße 8, in Dornbirn statt. Nachdem der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2025/26 neben weiteren Berichten vorgelegt hatte, stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Anträgen zu.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 hat die Hauptversammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit die Entlastung erteilt. Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, wurde zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2026/27 gewählt.

Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karin Zumtobel-Chammah wurde erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Ihr Mandat läuft bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028/29 beschließt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde sie wieder zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung schied Eva Kienle aus dem Aufsichtsrat aus. Neu in das Gremium gewählt wurde Eva-Maria Berchtold. Sie wird künftig ihre umfassende Expertise aus mehr als 30 Jahren in leitenden Funktionen bei der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH (EY) in ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbringen. Auch ihr Mandat läuft bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028/29 beschließt.

"Mit Eva-Maria Berchtold gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Unternehmensentwicklung, internationale Transaktionen und komplexe Veränderungsprozesse. Ihre langjährige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung ist eine wertvolle Bereicherung für den Aufsichtsrat der Zumtobel Group. Wir freuen uns auf ihre Perspektive und die Zusammenarbeit", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group.

Sie ergänzt: "Eva Kienle möchte ich für ihre wertvolle Mitarbeit herzlich danken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Corporate Governance und Unternehmenssteuerung hat sie die Arbeit des Aufsichtsrats geprägt. Für ihre fachliche Expertise, ihren strategischen Weitblick und die vertrauensvolle Zusammenarbeit gilt ihr unsere Wertschätzung. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihr alles Gute."

Die Lebensläufe der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind auf der Website der Zumtobel Group abrufbar.

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Aussender: Zumtobel Group AG Höchster Straße 8 6850 Dornbirn Österreich Ansprechpartner: Eric Schmiedchen Tel.: +43 5572 509 1125 E-Mail: eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com Website: z.lighting ISIN(s): AT0000837307 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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September 25, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)