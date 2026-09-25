Anzeige
Mehr »
Samstag, 26.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+25 Jahre Tiefsee-Erfahrung: Warum der Meeresboden jetzt unsere Aufmerksamkeit braucht
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JLPR | ISIN: AT0000837307 | Ticker-Symbol: T9Z
Tradegate
25.09.26 | 21:02
4,210 Euro
-0,47 % -0,020
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZUMTOBEL GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,1904,25010:11
4,1904,26025.09.
Dow Jones News
25.09.2026 14:33 Uhr
367 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Ergebnisse Hauptversammlung

Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 50. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Dornbirn (pta000/25.09.2026/14:00 UTC+2)

• Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025/26 entlastet • Mandat der Aufsichtsratsvorsitzenden Karin Zumtobel-Chammah verlängert • Eva-Maria Berchtold neu in den Aufsichtsrat bestellt

Die 50. ordentliche Hauptversammlung der Zumtobel Group AG fand heute als Präsenzveranstaltung im Lichtforum, Höchsterstraße 8, in Dornbirn statt. Nachdem der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2025/26 neben weiteren Berichten vorgelegt hatte, stimmte die Hauptversammlung sämtlichen Anträgen zu.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 hat die Hauptversammlung den Mitgliedern des Aufsichtsrats sowie den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit die Entlastung erteilt. Die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, wurde zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2026/27 gewählt.

Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Karin Zumtobel-Chammah wurde erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Ihr Mandat läuft bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028/29 beschließt. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde sie wieder zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung schied Eva Kienle aus dem Aufsichtsrat aus. Neu in das Gremium gewählt wurde Eva-Maria Berchtold. Sie wird künftig ihre umfassende Expertise aus mehr als 30 Jahren in leitenden Funktionen bei der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH (EY) in ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbringen. Auch ihr Mandat läuft bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2028/29 beschließt.

"Mit Eva-Maria Berchtold gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin für strategische Unternehmensentwicklung, internationale Transaktionen und komplexe Veränderungsprozesse. Ihre langjährige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbewertung ist eine wertvolle Bereicherung für den Aufsichtsrat der Zumtobel Group. Wir freuen uns auf ihre Perspektive und die Zusammenarbeit", so Karin Zumtobel-Chammah, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Zumtobel Group.

Sie ergänzt: "Eva Kienle möchte ich für ihre wertvolle Mitarbeit herzlich danken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Corporate Governance und Unternehmenssteuerung hat sie die Arbeit des Aufsichtsrats geprägt. Für ihre fachliche Expertise, ihren strategischen Weitblick und die vertrauensvolle Zusammenarbeit gilt ihr unsere Wertschätzung. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihr alles Gute."

Die Lebensläufe der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind auf der Website der Zumtobel Group abrufbar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Zumtobel Group AG 
           Höchster Straße 8 
           6850 Dornbirn 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Eric Schmiedchen 
Tel.:         +43 5572 509 1125 
E-Mail:        eric.schmiedchen@zumtobelgroup.com 
Website:       z.lighting 
ISIN(s):       AT0000837307 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790337600967 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.