Das Unternehmen wird seine Strategie zur Verknüpfung von Klimalösungen mit den Märkten, Abnehmern und kommerziellen Verwertungswegen hervorheben, die für eine Skalierung erforderlich sind

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 25. September 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) ("Karbon-X" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Kohlenstoff- und Umweltmärkte, gab heute bekannt, dass es am 30. September 2026 auf der 26. MK-Equity Investment Conference in München, Deutschland, einen Vortrag halten wird.

Chad Clovis, Chief Executive Officer, wird den Konferenzteilnehmern die Equity-Story von Karbon-X und die globale Wachstumsstrategie vorstellen. Investoren und Aktionäre, die während seines Aufenthalts in München mit Chad Clovis in Kontakt treten möchten, können sich gerne unter investors@karbon-x.com an das Unternehmen wenden, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Konferenz, die nur auf Einladung stattfindet, wird von MK-Equity, dem Family Office von Michael Kott, veranstaltet. MK-Equity und Herr Kott sind bedeutende Investoren von Karbon-X. Die Konferenz bringt Family Offices, vermögende Privatpersonen, aktive Investoren und Unternehmer aus einer Vielzahl von Branchen zusammen und basiert auf einem Ökosystem gleichgesinnter Investoren, deren Fokus auf der Schnittstelle zwischen Menschen und Megatrends liegt.

Im Rahmen der Präsentation wird Karbon-X den Investoren einen Überblick über die expandierenden globalen Aktivitäten des Unternehmens sowie dessen Strategie zur Überbrückung der Kluft zwischen Klimalösungen und kommerzieller Skalierung geben. Die Präsentation wird verdeutlichen, wie Karbon-X Umweltrohstoffe und -attribute entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert und dabei vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Wegen verbindet, die für den weiteren Fortschritt und die Skalierung erforderlich sind.

Karbon-X bietet Investoren durch ein diversifiziertes Portfolio an Umweltrohstoffen und firmeneigener Technologie Zugang zu den schnell wachsenden Kohlenstoffmärkten. Durch strukturierte Finanzierungen und den Betrieb mehrerer Unternehmenseinheiten in Nordamerika und Europa ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine weitere globale Expansion voranzutreiben.

Karbon-X wird außerdem SkyXero, seine Flugemissions-App, vorstellen, einschließlich einer Live-Demonstration, wie die Plattform es Nutzern ermöglicht, die mit ihren Reisen verbundenen Emissionen nachzuvollziehen und sich an verifizierten Klimaprojekten zu beteiligen. Die Präsentation wird einen Weg aufzeigen, wie Karbon-X seine Kompetenzen im Bereich der Umweltmärkte auf digitale Produkte und neue Vertriebskanäle für Privatpersonen, Unternehmen und Partner ausweitet.

"Klimalösungen lassen sich nicht allein durch Technologie oder Ambitionen skalieren. Sie benötigen Zugang zu Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen, die es ihnen ermöglichen, voranzukommen", sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. "Das ist die Rolle, die Karbon-X in unserem gesamten Geschäft ausbaut. München bietet uns die Gelegenheit, Investoren zu zeigen, wie unsere Kompetenzen in den Bereichen Handel, Projektentwicklung und Kommerzialisierung zusammen mit Produkten wie SkyXero in diese umfassendere Strategie passen."

Weitere Informationen zu SkyXero finden Sie unter www.skyxero.com.

Weitere Informationen zu MK-Equity finden Sie unter www.mk-equity.de.

Über Karbon-X

Karbon-X ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der CO2- und Umweltmärkte, das die Lücke zwischen Klimalösungen und kommerzieller Umsetzung schließt. Karbon-X entwickelt, vermarktet und kommerzialisiert Umweltrohstoffe und -attribute über verschiedene Projektarten, Branchen und Regionen hinweg und verbindet vielversprechende Technologien, Projekte und Unternehmen mit den Märkten, Käufern und kommerziellen Strukturen, die für Wachstum und Skalierung erforderlich sind. Indem Karbon-X dazu beiträgt, dass mehr Lösungen gemeinsam den Markt erreichen und skaliert werden, ermöglicht das Unternehmen eine Klimawirkung, die keine einzelne Lösung allein erreichen könnte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsstrategie, der Wachstumspläne und der Marktpositionierung von Karbon-X Corp. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren und Medien

Investor Relations

Karbon-X Corp.

investors@karbon-x.com

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

Karbon-X Corp.

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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