Baku - Im Qualifying der Formel 1 zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku hat sich George Russell die Pole-Position gesichert.



Mit einer Rundenzeit von 1:42.526 Minuten setzte sich der Mercedes-Pilot gegen die Konkurrenz durch. Charles Leclerc von Ferrari belegte den zweiten Platz, während Oscar Piastri für McLaren den dritten Startplatz eroberte.



Das Qualifying begann mit einer Verzögerung, da die Strecke noch gesäubert werden musste. In der ersten Qualifikationsrunde setzte sich zunächst Max Verstappen an die Spitze, bevor Russell mit einer Zeit von 1:43.615 die Führung übernahm. Überraschend schieden in dieser Runde die beiden Aston-Martin-Piloten aus, die aufgrund von Motorenstrafen ohnehin von hinten starten müssen.



In Q2 dominierte erneut Russell, während Verstappen auf Platz zwei vorrückte. Williams-Pilot Carlos Sainz junior schaffte es mit einer starken Leistung auf Platz neun und sicherte sich damit einen Platz in Q3. Die beiden Alpines von Pierre Gasly und Esteban Ocon qualifizierten sich ebenfalls für die letzte Runde, während Fahrer wie Oliver Bearman und Liam Lawson ausschieden.



Die entscheidende dritte Runde (Q3) brachte schließlich die Entscheidung. Russell legte mit einer Zeit von 1:43.037 vor, bevor er in der letzten Minute noch einmal auf 1:42.526 verbesserte. Verstappen hatte Pech, da er aufgrund eines Fehlers von Lando Norris im Notausgang vom Gas gehen musste und landete schließlich nur auf Platz acht. Leclerc schob sich zwischenzeitlich auf Platz zwei, konnte jedoch die Dominanz von Mercedes nicht brechen.





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