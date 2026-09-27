Moderna arbeitet weiter daran, sein Geschäft über die bekannten Covid-19-Impfstoffe hinaus auszubauen. Einen Einblick in die strategischen Prioritäten des US-Biotechnologiekonzerns gaben Moderna-Chef Stéphane Bancel und David Berman am Mittwoch auf einer Branchenkonferenz des Analysehauses Bernstein. Dabei standen insbesondere Projekte außerhalb des bisherigen Pandemiegeschäfts im Mittelpunkt. Für Moderna gewinnt die Diversifizierung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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