Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Lüchinger, die Federal Reserve hat den Leitzins im September auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die EZB hat ihn im Juni und September angehoben, der Ölpreis steigt, und der Iran-Krieg ist nicht gelöst. Trotzdem notieren die grossen Aktienindizes knapp unter ihren Höchstständen - und die GKB bleibt in Aktien übergewichtet. Ihr eigenes Papier sagt, entscheidend sei, ob das Wachstum das höhere Zinsniveau trägt. Welches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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