Berlin (ots) -- Eine neue YouGov-Studie zeigt: Für 38 % der Befragten steht mittlerweile das Lauferlebnis vor der Bestzeit. 23 % potenzieller Teilnehmender werden durch den starken Fokus auf Leistung von großen Laufveranstaltungen sogar abgeschreckt.- Als offizieller Energieriegel-Partner erweiterte CLIF die strukturierte Tempobegleitung auf die Zielzeiten 5:00, 5:30 und 6:00 Stunden, um Teilnehmende beim BMW BERLIN-MARATHON zu unterstützen.- CLIF Bar schuf zudem einen besonderen Motivationsmoment bei Kilometer 38 und brachte die Community gemeinsam mit CLIF-Partner Rick Zabel zusammen, um den Zieleinlauf zu feiern.Die Ziellinie eines 42,2-Kilometer-Marathons zu überqueren, ist eine Leistung, die weniger als 1 % der Weltbevölkerung je vollbracht hat. Der BMW BERLIN-MARATHON ist weltweit bekannt für Spitzenleistungen und Rekordzeiten. Doch eine neue deutschlandweite Studie im Auftrag von CLIF zeigt einen wachsenden Wandel unter Freizeitläuferinnen und -läufern: Die Laufkultur wird zunehmend stark vom Blick auf die Uhr geprägt.Laut der Studie geben 23 % der potenziellen Läuferinnen und Läufer an, dass ein übermäßiger Fokus auf Leistung und persönliche Bestzeiten sie davon abhält, bei großen Laufveranstaltungen an den Start zu gehen. Zudem nennen mehr als ein Drittel (34 %) die Sorge, die Distanz nicht zu schaffen oder nicht ausreichend fit zu sein, als größtes Hindernis für die Teilnahme an Halb- oder Vollmarathons. Fast jede zehnte Person (8 %) fürchtet außerdem, als Letzte oder Letzter ins Ziel zu kommen.Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und eine inklusivere Laufkultur zu fördern, stellte CLIF - offizieller Energieriegel-Partner des BMW BERLIN-MARATHON - 18 eigens eingesetzte Pacemakerinnen und Pacemaker für die Zielzeitgruppen 5:00, 5:30 und 6:00 Stunden bereit. Die Initiative markiert eine absolute Premiere in der 52-jährigen Geschichte des Rennens: Erstmals bringt sie strukturierte Tempobegleitung und gemeinschaftlichen Rückhalt gezielt in das mittlere und hintere Feld - dorthin, wo viele Freizeitläuferinnen und -läufer sowie Marathon-Debütantinnen und -Debütanten unterwegs sind.Bei großen Marathonveranstaltungen konzentrierte sich die Pacemaker-Unterstützung bislang traditionell vor allem auf das vordere Läuferfeld. Indem CLIF die Begleitung auf das 5- bis 6-Stunden-Fenster ausweitete - einen Bereich, in dem die Unterstützung durch das Publikum nachlassen kann und die mentale Herausforderung in den letzten Stunden besonders groß wird -, bot die Marke wichtige Orientierung beim Tempo, kontinuierliche Motivation und Unterstützung auf dem Weg ins Ziel.Die Initiative spiegelt zugleich den Wunsch vieler Teilnehmender wider, Erfolg auf der Strecke neu zu definieren. Die YouGov-Studie zeigt: 38 % der Läuferinnen und Läufer konzentrieren sich inzwischen bewusst stärker darauf, das Erlebnis zu genießen, statt laufend ihre Zwischenzeiten zu kontrollieren. 34 % geben an, dass es ihnen beim Laufen vor allem darum geht, "eine gute Zeit" zu haben.Um sein Engagement für alle Läuferinnen und Läufer weiter zu unterstreichen, schuf CLIF zudem einen besonderen Motivationsmoment bei Kilometer 38 - jenem kritischen Punkt, an dem körperliche und mentale Erschöpfung häufig ihren Höhepunkt erreichen. Im Vorfeld des Renntags konnten Teilnehmende auf der BMW BERLIN-MARATHON Expo persönliche Aufmunterungsbotschaften an ihr zukünftiges Ich verfassen. Diese Nachrichten wurden ihnen auf den letzten Kilometern des Rennens angezeigt.Auf der Strecke mit dabei war auch CLIF-Partner und ehemaliger Profiradfahrer Rick Zabel. Er lief gemeinsam mit den Teilnehmenden und unterstützte damit die Überzeugung der Marke: Jeder Marathon verdient es, gefeiert zu werden - unabhängig von der Zielzeit.Bianca Harvey, Marketing Director bei CLIF, erklärt: "Für uns ist jede einzelne Person, die an die Startlinie tritt, ein Champion des Ausdauersports. CLIF Bar entstand auf einer rund 280 Kilometer langen Fahrradtour - daher wissen wir aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, an die eigenen Grenzen zu gehen, dranzubleiben und durchzuhalten. Bei einem Marathon, der weltweit für Rekordzeiten bekannt ist, bestätigt unsere Studie: Für die meisten Läuferinnen und Läufer bedeutet eine "gute Zeit" Gemeinschaft, Unterstützung und ein persönliches Erfolgserlebnis - nicht nur das, was am Ende auf der Uhr steht.Mit der erstmaligen Einführung von Pacemakern für die 5- bis 6-Stunden-Gruppen in der Geschichte des Berlin-Marathons ging es uns nicht nur darum, Energie für das Rennen zu liefern. Wir wollten auch den unglaublichen Willen unterstützen, über sich hinauszuwachsen und ein persönliches Ziel zu erreichen. Wir sind sehr stolz darauf, diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim diesjährigen BMW BERLIN-MARATHON begleitet, ihnen Mut gemacht und ihre große Leistung gefeiert zu haben."Zur StudieDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 28. und 31.08.2026 insgesamt 2040 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über CLIF BarCLIF Bar ist eine Marke, die aus Liebe zur Natur entstanden ist und für aktive Menschen entwickelt wurde, die Freude an Bewegung haben. Seit der ersten Kreation im Jahr 1992 liefert die Kombination aus Hafer und Protein Energie, um loszulegen und dranzubleiben.Geprägt vom Outdoor-Gedanken ist CLIF Bar überzeugt: Bewegung ist ein Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Die Marke steht für die Freude daran, in Bewegung das Beste aus sich herauszuholen - und liefert die Energie, die es braucht, um Kilometer nicht nur zu meistern, sondern auch zu genießen.CLIF Bar ist Teil des Portfolios von Mondelez International. Weitere Informationen unter eu.clifbar.com.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DüsseldorfGERMANYpresseteam@ogilvy.comwww.ogilvy.deOriginal-Content von: CLIF BAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140721/6360228