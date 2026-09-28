Berlin (ots) -Mehr als 56.000 Läufer:innen aus über 162 Nationen gingen gestern beim BMW BERLIN-MARATHON an den Start. Zum zweiten Mal war Shokz Partner des Rennens: Breitensportler:innen durften offiziell mit Open-Ear-Kopfhörern teilnehmen. Eine Auswertung von Shokz zeigt: Unter den Läufer:innen, die zwischen 2:30 und 5:30 Stunden ins Ziel kamen, trugen rund 15 Prozent während des Rennens Kopfhörer. Von ihnen entschieden sich 55 Prozent für Shokz - ein deutlicher Anstieg gegenüber 47 Prozent im Jahr 2025. Mit Open-Ear-Kopfhörern konnten sie Musik hören und zugleich die Atmosphäre sowie Hinweise entlang der Strecke deutlich wahrnehmen.Noch vor zwei Jahren war das Musikhören über Kopfhörer im Rennen aus Sicherheitsgründen untersagt. Open-Ear-Technologien wie die von Shokz ändern dies: Sie lassen die Ohren frei und verbinden persönlichen Sound mit der Wahrnehmung der Umgebung. So bleiben Zurufe von Helfer:innen, Signale anderer Läufer:innen und die Anfeuerung des Publikums hörbar. Gleichzeitig kann Musik dabei helfen, das eigene Tempo zu finden, schwierige Kilometer mental zu überbrücken und die Konzentration über die gesamte Distanz aufrechtzuerhalten."Die Stimmung an der Strecke war großartig. Besonders schön fand ich heute beim Laufen mit den Shokz Kopfhörern, dass ich die Zuschauer:innen hören konnte, wenn sie besonders laut wurden und ich wissen wollte, was gerade los war. Gleichzeitig konnte ich meine Musik hören, wenn es um mich herum ruhiger wurde - ohne etwas ein- oder ausschalten, die Kopfhörer herausnehmen oder zurechtrücken zu müssen. Das war wirklich cool. Für einen Wettkampf ist das die ideale Lösung", sagt Jeni Hyland aus den USA. Sie begann 2010 mit dem Laufen und will innerhalb eines Jahres vier der World Marathon Majors absolvieren. Sydney und Berlin hat sie bereits gemeistert, Chicago und New York stehen noch bevor.Für den Marathon ist auch der Tragekomfort entscheidend: Das beliebte Shokz-Modell OpenRun Pro 2 wiegt nur 30,3 Gramm, sitzt dank ergonomischer Ohrbügel sicher und druckfrei und lässt den Gehörgang frei. Die IP55-Zertifizierung schützt vor Schweiß und Wasserspritzern; bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit und eine Schnellladefunktion bieten zusätzliche Sicherheit bei langen Läufen und Trainingseinheiten.Eine besondere Erinnerung an den Renntag ist die gemeinsam mit dem BMW BERLIN-MARATHON entwickelte, limitierte Co-Branded Edition des OpenRun Pro 2. Der Sportkopfhörer wurde in Tiefblau mit goldenen Akzenten gestaltet und greift die charakteristischen Farben des BMW BERLIN-MARATHON auf."Der BMW BERLIN-MARATHON zeigt bereits zum zweiten Mal, wie gut sich Musik, Sicherheit und die besondere Atmosphäre entlang der Strecke miteinander verbinden lassen", sagt Leon Du, Shokz Brand Director. "Für uns ist das ein starkes Zeichen, dass sich Open-Ear-Kopfhörer in der Marathonwelt etabliert haben und das Lauferlebnis vieler Menschen bereichern."Pressekontakt:Pressekontakt:Kruger MediaVerena Schönhofenverena.schoenhofen@kruger-media.deOriginal-Content von: Shokz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183493/6360237