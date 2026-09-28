Köln (ots) -
Der Oktober steht ganz im Zeichen von Spannung, Reality und einer guten Portion Grusel: Im Sky Original "War" wird ein aufsehenerregender Scheidungsfall zum erbitterten Kampf, während "CoupleChallenge - Halloween Edition" passend zum Grusel-Monat für schaurige Challenges sorgt. Action gibt es mit zwei neuen "Alarm für Cobra 11"-Filmen auf RTL+. Außerdem geht "Temptation Island VIP" mit Staffel 7 in die nächste Runde. Diese und weitere Highlights gibt es in der Übersicht.
Filme
Neu seit September: "Wo die Lüge hinfällt"
1. Oktober: "Charlie und die Schokoladenfabrik"
1. Oktober: "Wonka"
1. Oktober: "Der Polarexpress"
1. Oktober: "Gremlins"
1. Oktober: "Gremlins 2 - Die Rückkehr der kleinen Monster"
1. Oktober: "Interview mit einem Vampir"
1. Oktober: "Das perfekte Geheimnis"
1. Oktober: "Blair Witch Project"
1. Oktober: "Saw" 1-4
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten"
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"
1. Oktober: "Once upon a Christmas Crown"
1. Oktober: "Superbad"
1. Oktober: "Es" (2017)
1. Oktober: "Christmas at the Catnip Café - Kätzchen, Plätzchen, Weihnachtsküsse"
1. Oktober: "Drei Weihnachtsmänner und ein turbulentes Weihnachtsfest"
9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky
14. Oktober: "Saw V"
15. Oktober: "Alter Weißer Mann" | exklusiv
Serien
1. Oktober: "The Day of the Jackal", Staffel 1 | 10 Folgen, Sky UK Original
5. Oktober: "War", Staffel 1 |8 Folgen, Sky UK Original
Reality, Shows & Entertainment
2. Oktober: "Daniela Katzenberger", Staffel 4 | TV: 9.10. bei VOX
4. Oktober: "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer", 2 neue Folgen | TV: ab 11.10. bei VOX
9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei Folgen, später auch bei RTLZWEI
12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen | wöchentlich | RTL+ Original
21. Oktober: "Blauer Panther 2026" | live auf RTL+
30. Oktober: SchleFaZ: Geisterjäger John Sinclair: Die Dämonenhochzeit, auch bei NITRO
Dokus, Reportagen & Magazine
7. Oktober: "stern TV Reportage - Der Traum vom schnellen Geld" | RTL+ | TV: 14.10. bei VOX
14. Oktober: "stern TV Reportage - Die Tricks der Tester" | RTL+ | TV: 21.10. bei VOX
21. Oktober: "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France ", Sky Original, Blauer Panther ausgezeichnet als "Bester Dokumentfilm"
Podcast
2. Oktober: "Die Königin der Räuber - Eine Podcast-Serie von Verbrechen von nebenan", Teil 1 & 2, ab 9.10. Teil 3 & 4
2. Oktober: "stern Crime - Spurensuche", wöchentlich
6. Oktober: Video-Podcast "Reality Detektiv Kevin Schäfer - dem Gossip auf der Spur", wöchentlich
Kids & Family
2. Oktober: "Baby Lemminge", Staffel 1 auch bei TOGGO
16. Oktober: "Super Wings", Staffel 9, Part 2
19. Oktober: "Die Thundermans: Undercover", Staffel 1, auch bei TOGGO
Sport
NFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/rubrik_1)
3. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Malaysia, Qualifying
4. Oktober: UEFA Nations League - Griechenland vs. Deutschland
10. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Singapur, Sprintrennen
10. Oktober: Premier League - FC Arsenal vs. Leeds United
10. Oktober: 2. Bundesliga, 7. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg
15. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 2 / UEFA Conference League, Matchday 1
17. Oktober: Premier League - FC Brentford vs. FC Liverpool
17. Oktober: 2. Bundesliga, 8. Spieltag - Hannover 96 vs. FC St. Pauli
17. Oktober: OKTAGON 95
18. Oktober: WEC - 6 Stunden von Barcelona
22. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 3 / UEFA Conference League, Matchday 2
24. Oktober: Formel 1 - Großer Preis der USA, Qualifying
24. Oktober: Premier League - Aston Villa vs. Manchester City
24. Oktober: 2. Bundesliga, 9. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Kaiserslautern
31. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Mexiko, Qualifying
31. Oktober: Premier League - Manchester City vs. Brighton & Hove Albion
31. Oktober: 2. Bundesliga, 10. Spieltag - Karlsruher SC vs. 1. FC Heidenheim 1846
31. Oktober: OKTAGON 96: München
Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:
2. Oktober: "War", Staffel 1 | 8 Folgen, Sky Original
Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht die spektakuläre Scheidung des britischen Tech-Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des internationalen Filmstars Carla Duval (Sienna Miller). Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Schlagabtausch, bei dem die rivalisierenden Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Mandanten einen Vorteil zu erzielen.
Dabei gerät der ehrgeizige Nachwuchsjurist Jonathan "Johnny" Warren, gespielt von Archie Renaux (u.a. "Alien: Romulus", "Upgraded") in eine ebenso faszinierende wie erbarmungslose Welt. Eine Welt, in der Ehrgeiz die wichtigste Währung ist, Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und der Sieg über allem steht.
Pressemeldung (https://media.rtl.com/meldung/Offizieller-Trailer-und-Key-Art-zur-Sky-Original-Serie-War-veroeffentlicht-00001/)
9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei Folgen
Wenn Reality auf Horror trifft, ist Nervenkitzel garantiert: In "CoupleChallenge - Halloween Edition" stellen sich sechs Couples einer ganz besonderen Ausgabe des Formats. In einem düsteren Camp in Sachsen kämpfen sie um bis zu 66.600 Euro und müssen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen und unerwartete Schreckmomente meistern. Absurde Flüche sorgen zusätzlich für Unruhe. Welche Reality-Stars sich der schaurigen Herausforderung stellen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+.
9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky
30 Jahre Vollgas. 30 Jahre Action. 30 Jahre "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": Seit dem 12. März 1996 steht die Autobahnpolizei rund um Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) für spektakuläre Stunts, ikonische Verfolgungsjagden und emotionale Ermittlungen. Kein deutsches Format hat das Action-Genre so nachhaltig geprägt wie "Cobra 11". Das Jubiläumsjahr ist längst in voller Fahrt: Bereits seit dem 11. März stehen die Filme "Blutsbande" und "Die Jägerin" auf RTL+ zum Streamen bereit. Jetzt folgen zwei neue Fälle: Ab 9. Oktober sind mit "Bedingungslos" und "Sterbensschön" zwei weitere 90-Minüter auf RTL+ verfügbar. Ab 10. Oktober sind beide Filme auch bei WOW und Sky zu sehen. 2027 feiern die neuen Fälle ihre Free-TV-Premiere bei RTL.
12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen, wöchentlich | RTL+ Original
Der Countdown läuft: Ab 12. Oktober geht "Temptation Island VIP" bei RTL+ in die siebte Runde. Moderatorin Janin Ullmann begleitet erneut vier prominente Paare, die herausfinden wollen, wie belastbar ihre Beziehung wirklich ist. Bereits fest stehen Gloria (33) & Micha (34) ("Das Sommerhaus der Stars"), die "Lovestory des Jahres"-Gewinner Tara (32) & Dennis (30) sowie Chika (26) & Carina (27) ("CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt"). Chika & Carina schreiben dabei Formatgeschichte: Sie sind das erste queere Paar bei "Temptation Island VIP". Das vierte Paar wird noch bekanntgegeben.
Getrennte Villen, attraktive Singles und jede Menge Gelegenheiten, die eigenen Grenzen auszuloten: Wer bleibt seinem Partner oder seiner Partnerin treu? Bei wem sorgen Bilder vom anderen für Eifersucht? Und welche Beziehung übersteht die gemeinsame Zeit auf Kreta?
Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/VIP-Liebe-auf-dem-Pruefstand/)
Bildmaterial zu den Highlights finden Sie hier (https://media.rtl.com/sonstiges/bildkollektion/index.html?id=c7c2792b-c7e5-436c-86e2-904a5be046ce).
Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub
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Pressekontakt:
Sherin Schreiber | Volontärin Unterhaltung | T: +49 221 456-18369 | Sherin.Schreiber@rtl.de
Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.de
Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6360456
Der Oktober steht ganz im Zeichen von Spannung, Reality und einer guten Portion Grusel: Im Sky Original "War" wird ein aufsehenerregender Scheidungsfall zum erbitterten Kampf, während "CoupleChallenge - Halloween Edition" passend zum Grusel-Monat für schaurige Challenges sorgt. Action gibt es mit zwei neuen "Alarm für Cobra 11"-Filmen auf RTL+. Außerdem geht "Temptation Island VIP" mit Staffel 7 in die nächste Runde. Diese und weitere Highlights gibt es in der Übersicht.
Filme
Neu seit September: "Wo die Lüge hinfällt"
1. Oktober: "Charlie und die Schokoladenfabrik"
1. Oktober: "Wonka"
1. Oktober: "Der Polarexpress"
1. Oktober: "Gremlins"
1. Oktober: "Gremlins 2 - Die Rückkehr der kleinen Monster"
1. Oktober: "Interview mit einem Vampir"
1. Oktober: "Das perfekte Geheimnis"
1. Oktober: "Blair Witch Project"
1. Oktober: "Saw" 1-4
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten"
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"
1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"
1. Oktober: "Once upon a Christmas Crown"
1. Oktober: "Superbad"
1. Oktober: "Es" (2017)
1. Oktober: "Christmas at the Catnip Café - Kätzchen, Plätzchen, Weihnachtsküsse"
1. Oktober: "Drei Weihnachtsmänner und ein turbulentes Weihnachtsfest"
9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky
14. Oktober: "Saw V"
15. Oktober: "Alter Weißer Mann" | exklusiv
Serien
1. Oktober: "The Day of the Jackal", Staffel 1 | 10 Folgen, Sky UK Original
5. Oktober: "War", Staffel 1 |8 Folgen, Sky UK Original
Reality, Shows & Entertainment
2. Oktober: "Daniela Katzenberger", Staffel 4 | TV: 9.10. bei VOX
4. Oktober: "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer", 2 neue Folgen | TV: ab 11.10. bei VOX
9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei Folgen, später auch bei RTLZWEI
12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen | wöchentlich | RTL+ Original
21. Oktober: "Blauer Panther 2026" | live auf RTL+
30. Oktober: SchleFaZ: Geisterjäger John Sinclair: Die Dämonenhochzeit, auch bei NITRO
Dokus, Reportagen & Magazine
7. Oktober: "stern TV Reportage - Der Traum vom schnellen Geld" | RTL+ | TV: 14.10. bei VOX
14. Oktober: "stern TV Reportage - Die Tricks der Tester" | RTL+ | TV: 21.10. bei VOX
21. Oktober: "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France ", Sky Original, Blauer Panther ausgezeichnet als "Bester Dokumentfilm"
Podcast
2. Oktober: "Die Königin der Räuber - Eine Podcast-Serie von Verbrechen von nebenan", Teil 1 & 2, ab 9.10. Teil 3 & 4
2. Oktober: "stern Crime - Spurensuche", wöchentlich
6. Oktober: Video-Podcast "Reality Detektiv Kevin Schäfer - dem Gossip auf der Spur", wöchentlich
Kids & Family
2. Oktober: "Baby Lemminge", Staffel 1 auch bei TOGGO
16. Oktober: "Super Wings", Staffel 9, Part 2
19. Oktober: "Die Thundermans: Undercover", Staffel 1, auch bei TOGGO
Sport
NFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/rubrik_1)
3. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Malaysia, Qualifying
4. Oktober: UEFA Nations League - Griechenland vs. Deutschland
10. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Singapur, Sprintrennen
10. Oktober: Premier League - FC Arsenal vs. Leeds United
10. Oktober: 2. Bundesliga, 7. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg
15. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 2 / UEFA Conference League, Matchday 1
17. Oktober: Premier League - FC Brentford vs. FC Liverpool
17. Oktober: 2. Bundesliga, 8. Spieltag - Hannover 96 vs. FC St. Pauli
17. Oktober: OKTAGON 95
18. Oktober: WEC - 6 Stunden von Barcelona
22. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 3 / UEFA Conference League, Matchday 2
24. Oktober: Formel 1 - Großer Preis der USA, Qualifying
24. Oktober: Premier League - Aston Villa vs. Manchester City
24. Oktober: 2. Bundesliga, 9. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Kaiserslautern
31. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Mexiko, Qualifying
31. Oktober: Premier League - Manchester City vs. Brighton & Hove Albion
31. Oktober: 2. Bundesliga, 10. Spieltag - Karlsruher SC vs. 1. FC Heidenheim 1846
31. Oktober: OKTAGON 96: München
Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:
2. Oktober: "War", Staffel 1 | 8 Folgen, Sky Original
Im Mittelpunkt der ersten Staffel steht die spektakuläre Scheidung des britischen Tech-Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des internationalen Filmstars Carla Duval (Sienna Miller). Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Schlagabtausch, bei dem die rivalisierenden Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Mandanten einen Vorteil zu erzielen.
Dabei gerät der ehrgeizige Nachwuchsjurist Jonathan "Johnny" Warren, gespielt von Archie Renaux (u.a. "Alien: Romulus", "Upgraded") in eine ebenso faszinierende wie erbarmungslose Welt. Eine Welt, in der Ehrgeiz die wichtigste Währung ist, Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und der Sieg über allem steht.
Pressemeldung (https://media.rtl.com/meldung/Offizieller-Trailer-und-Key-Art-zur-Sky-Original-Serie-War-veroeffentlicht-00001/)
9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei Folgen
Wenn Reality auf Horror trifft, ist Nervenkitzel garantiert: In "CoupleChallenge - Halloween Edition" stellen sich sechs Couples einer ganz besonderen Ausgabe des Formats. In einem düsteren Camp in Sachsen kämpfen sie um bis zu 66.600 Euro und müssen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen und unerwartete Schreckmomente meistern. Absurde Flüche sorgen zusätzlich für Unruhe. Welche Reality-Stars sich der schaurigen Herausforderung stellen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+.
9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky
30 Jahre Vollgas. 30 Jahre Action. 30 Jahre "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": Seit dem 12. März 1996 steht die Autobahnpolizei rund um Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) für spektakuläre Stunts, ikonische Verfolgungsjagden und emotionale Ermittlungen. Kein deutsches Format hat das Action-Genre so nachhaltig geprägt wie "Cobra 11". Das Jubiläumsjahr ist längst in voller Fahrt: Bereits seit dem 11. März stehen die Filme "Blutsbande" und "Die Jägerin" auf RTL+ zum Streamen bereit. Jetzt folgen zwei neue Fälle: Ab 9. Oktober sind mit "Bedingungslos" und "Sterbensschön" zwei weitere 90-Minüter auf RTL+ verfügbar. Ab 10. Oktober sind beide Filme auch bei WOW und Sky zu sehen. 2027 feiern die neuen Fälle ihre Free-TV-Premiere bei RTL.
12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen, wöchentlich | RTL+ Original
Der Countdown läuft: Ab 12. Oktober geht "Temptation Island VIP" bei RTL+ in die siebte Runde. Moderatorin Janin Ullmann begleitet erneut vier prominente Paare, die herausfinden wollen, wie belastbar ihre Beziehung wirklich ist. Bereits fest stehen Gloria (33) & Micha (34) ("Das Sommerhaus der Stars"), die "Lovestory des Jahres"-Gewinner Tara (32) & Dennis (30) sowie Chika (26) & Carina (27) ("CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt"). Chika & Carina schreiben dabei Formatgeschichte: Sie sind das erste queere Paar bei "Temptation Island VIP". Das vierte Paar wird noch bekanntgegeben.
Getrennte Villen, attraktive Singles und jede Menge Gelegenheiten, die eigenen Grenzen auszuloten: Wer bleibt seinem Partner oder seiner Partnerin treu? Bei wem sorgen Bilder vom anderen für Eifersucht? Und welche Beziehung übersteht die gemeinsame Zeit auf Kreta?
Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/VIP-Liebe-auf-dem-Pruefstand/)
Bildmaterial zu den Highlights finden Sie hier (https://media.rtl.com/sonstiges/bildkollektion/index.html?id=c7c2792b-c7e5-436c-86e2-904a5be046ce).
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