Köln (ots) -Der Oktober steht ganz im Zeichen von Spannung, Reality und einer guten Portion Grusel: Im Sky Original "War" wird ein aufsehenerregender Scheidungsfall zum erbitterten Kampf, während "CoupleChallenge - Halloween Edition" passend zum Grusel-Monat für schaurige Challenges sorgt. Action gibt es mit zwei neuen "Alarm für Cobra 11"-Filmen auf RTL+. Außerdem geht "Temptation Island VIP" mit Staffel 7 in die nächste Runde. Diese und weitere Highlights gibt es in der Übersicht.FilmeNeu seit September: "Wo die Lüge hinfällt"1. Oktober: "Charlie und die Schokoladenfabrik"1. Oktober: "Wonka"1. Oktober: "Der Polarexpress"1. Oktober: "Gremlins"1. Oktober: "Gremlins 2 - Die Rückkehr der kleinen Monster"1. Oktober: "Interview mit einem Vampir"1. Oktober: "Das perfekte Geheimnis"1. Oktober: "Blair Witch Project"1. Oktober: "Saw" 1-41. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten"1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme"1. Oktober: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs"1. Oktober: "Once upon a Christmas Crown"1. Oktober: "Superbad"1. Oktober: "Es" (2017)1. Oktober: "Christmas at the Catnip Café - Kätzchen, Plätzchen, Weihnachtsküsse"1. Oktober: "Drei Weihnachtsmänner und ein turbulentes Weihnachtsfest"9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky14. Oktober: "Saw V"15. Oktober: "Alter Weißer Mann" | exklusivSerien1. Oktober: "The Day of the Jackal", Staffel 1 | 10 Folgen, Sky UK Original5. Oktober: "War", Staffel 1 |8 Folgen, Sky UK OriginalReality, Shows & Entertainment2. Oktober: "Daniela Katzenberger", Staffel 4 | TV: 9.10. bei VOX4. Oktober: "Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer", 2 neue Folgen | TV: ab 11.10. bei VOX9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei Folgen, später auch bei RTLZWEI12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen | wöchentlich | RTL+ Original21. Oktober: "Blauer Panther 2026" | live auf RTL+30. Oktober: SchleFaZ: Geisterjäger John Sinclair: Die Dämonenhochzeit, auch bei NITRODokus, Reportagen & Magazine7. Oktober: "stern TV Reportage - Der Traum vom schnellen Geld" | RTL+ | TV: 14.10. bei VOX14. Oktober: "stern TV Reportage - Die Tricks der Tester" | RTL+ | TV: 21.10. bei VOX21. Oktober: "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France ", Sky Original, Blauer Panther ausgezeichnet als "Bester Dokumentfilm"Podcast2. Oktober: "Die Königin der Räuber - Eine Podcast-Serie von Verbrechen von nebenan", Teil 1 & 2, ab 9.10. Teil 3 & 42. Oktober: "stern Crime - Spurensuche", wöchentlich6. Oktober: Video-Podcast "Reality Detektiv Kevin Schäfer - dem Gossip auf der Spur", wöchentlichKids & Family2. Oktober: "Baby Lemminge", Staffel 1 auch bei TOGGO16. Oktober: "Super Wings", Staffel 9, Part 219. Oktober: "Die Thundermans: Undercover", Staffel 1, auch bei TOGGOSportNFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/rubrik_1)3. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Malaysia, Qualifying4. Oktober: UEFA Nations League - Griechenland vs. Deutschland10. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Singapur, Sprintrennen10. Oktober: Premier League - FC Arsenal vs. Leeds United10. Oktober: 2. Bundesliga, 7. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. VfL Wolfsburg15. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 2 / UEFA Conference League, Matchday 117. Oktober: Premier League - FC Brentford vs. FC Liverpool17. Oktober: 2. Bundesliga, 8. Spieltag - Hannover 96 vs. FC St. Pauli17. Oktober: OKTAGON 9518. Oktober: WEC - 6 Stunden von Barcelona22. Oktober: UEFA Europa League, Matchday 3 / UEFA Conference League, Matchday 224. Oktober: Formel 1 - Großer Preis der USA, Qualifying24. Oktober: Premier League - Aston Villa vs. Manchester City24. Oktober: 2. Bundesliga, 9. Spieltag - 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Kaiserslautern31. Oktober: Formel 1 - Großer Preis von Mexiko, Qualifying31. Oktober: Premier League - Manchester City vs. Brighton & Hove Albion31. Oktober: 2. Bundesliga, 10. Spieltag - Karlsruher SC vs. 1. FC Heidenheim 184631. Oktober: OKTAGON 96: MünchenWeitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:2. Oktober: "War", Staffel 1 | 8 Folgen, Sky OriginalIm Mittelpunkt der ersten Staffel steht die spektakuläre Scheidung des britischen Tech-Unternehmers Morgan Henderson (Dominic West) und des internationalen Filmstars Carla Duval (Sienna Miller). Der Fall entwickelt sich schnell zu einem öffentlichen Schlagabtausch, bei dem die rivalisierenden Kanzleien Cathcarts & Sons und Taylor & Byrne keine Gelegenheit auslassen, um für ihre Mandanten einen Vorteil zu erzielen.Dabei gerät der ehrgeizige Nachwuchsjurist Jonathan "Johnny" Warren, gespielt von Archie Renaux (u.a. "Alien: Romulus", "Upgraded") in eine ebenso faszinierende wie erbarmungslose Welt. Eine Welt, in der Ehrgeiz die wichtigste Währung ist, Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und der Sieg über allem steht.Pressemeldung (https://media.rtl.com/meldung/Offizieller-Trailer-und-Key-Art-zur-Sky-Original-Serie-War-veroeffentlicht-00001/)9. Oktober: "CoupleChallenge - Halloween Edition" | jeden Freitag zwei FolgenWenn Reality auf Horror trifft, ist Nervenkitzel garantiert: In "CoupleChallenge - Halloween Edition" stellen sich sechs Couples einer ganz besonderen Ausgabe des Formats. In einem düsteren Camp in Sachsen kämpfen sie um bis zu 66.600 Euro und müssen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen und unerwartete Schreckmomente meistern. Absurde Flüche sorgen zusätzlich für Unruhe. Welche Reality-Stars sich der schaurigen Herausforderung stellen, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+.9. Oktober: "Alarm für Cobra 11" | zwei neue Filme | ab 10. Oktober auch bei WOW und Sky30 Jahre Vollgas. 30 Jahre Action. 30 Jahre "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei": Seit dem 12. März 1996 steht die Autobahnpolizei rund um Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) für spektakuläre Stunts, ikonische Verfolgungsjagden und emotionale Ermittlungen. Kein deutsches Format hat das Action-Genre so nachhaltig geprägt wie "Cobra 11". Das Jubiläumsjahr ist längst in voller Fahrt: Bereits seit dem 11. März stehen die Filme "Blutsbande" und "Die Jägerin" auf RTL+ zum Streamen bereit. Jetzt folgen zwei neue Fälle: Ab 9. Oktober sind mit "Bedingungslos" und "Sterbensschön" zwei weitere 90-Minüter auf RTL+ verfügbar. Ab 10. Oktober sind beide Filme auch bei WOW und Sky zu sehen. 2027 feiern die neuen Fälle ihre Free-TV-Premiere bei RTL.12. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 7, 13 Folgen, wöchentlich | RTL+ OriginalDer Countdown läuft: Ab 12. Oktober geht "Temptation Island VIP" bei RTL+ in die siebte Runde. Moderatorin Janin Ullmann begleitet erneut vier prominente Paare, die herausfinden wollen, wie belastbar ihre Beziehung wirklich ist. Bereits fest stehen Gloria (33) & Micha (34) ("Das Sommerhaus der Stars"), die "Lovestory des Jahres"-Gewinner Tara (32) & Dennis (30) sowie Chika (26) & Carina (27) ("CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt"). Chika & Carina schreiben dabei Formatgeschichte: Sie sind das erste queere Paar bei "Temptation Island VIP". Das vierte Paar wird noch bekanntgegeben.Getrennte Villen, attraktive Singles und jede Menge Gelegenheiten, die eigenen Grenzen auszuloten: Wer bleibt seinem Partner oder seiner Partnerin treu? Bei wem sorgen Bilder vom anderen für Eifersucht? Und welche Beziehung übersteht die gemeinsame Zeit auf Kreta?Pressemappe (https://media.rtl.com/pressemappe/VIP-Liebe-auf-dem-Pruefstand/)Bildmaterial zu den Highlights finden Sie hier (https://media.rtl.com/sonstiges/bildkollektion/index.html?id=c7c2792b-c7e5-436c-86e2-904a5be046ce).Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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