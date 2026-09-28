Das Stellantis-Joint-Venture Dongfeng Stellantis Automotive Technology und Momenta, ein chinesischer Entwickler von Systemen für das autonome Fahren, wollen für neue Peugeot- und Jeep-Modelle künftig gemeinsam Fahrassistenzsysteme entwickeln. Die Systeme werden Momenta's R7 World Model nutzen und zunächst in neuen Modellen für China und Europa zum Einsatz kommen. Die beiden Partner wollen die Technologie dann anschließend auch auf anderen globalen Märkten einführen.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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