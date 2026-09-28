Vevey - Nestlé lässt mögliche finanzielle Folgen der russischen Zwangsverwaltung in seiner Jahresprognose unberücksichtigt. Der Nahrungsmittelkonzern prüfe die Auswirkungen auf sein Russland-Geschäft weiterhin, teilte das Unternehmen am Montag in einem sogenannten Aide-Mémoire im Vorfeld der Neunmonatszahlen mit. Ungeachtet des Russland-Vorbehalts bestätigt das Dokument die Erwartungen für das laufende Jahr: Für 2026 erwartet der Konzern ein organisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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