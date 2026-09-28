Idar-Oberstein/Tübingen/Marburg - Die Biontech-Standorte in Idar-Oberstein, Tübingen und Marburg stehen offenbar vor dem Aus. Wie der SWR und der HR am Montag berichten, habe sich für die Werke keine Nachfolgeregelung gefunden.
Im Mai hatte Biontech angekündigt, 1.800 Stellen zu streichen, und für die drei Standorte Käufer zu suchen. Die Suche endete nun offenbar erfolglos. Als Grund für den Verkaufswunsch wurde damals vor allem der geringere Produktionsbedarf bei den Covid-Impfstoffen angeführt.
In Idar-Oberstein sind wohl 440 Mitarbeiter von der Schließung betroffen. Biontech hatte den Standort dort im Jahr 2009 eröffnet. In Marburg trifft die Entscheidung 540 Beschäftigte. Am zuvor von Curevac übernommenen Standort Tübingen sind sogar rund 820 Arbeitsplätze betroffen.
Im Mai hatte Biontech angekündigt, 1.800 Stellen zu streichen, und für die drei Standorte Käufer zu suchen. Die Suche endete nun offenbar erfolglos. Als Grund für den Verkaufswunsch wurde damals vor allem der geringere Produktionsbedarf bei den Covid-Impfstoffen angeführt.
In Idar-Oberstein sind wohl 440 Mitarbeiter von der Schließung betroffen. Biontech hatte den Standort dort im Jahr 2009 eröffnet. In Marburg trifft die Entscheidung 540 Beschäftigte. Am zuvor von Curevac übernommenen Standort Tübingen sind sogar rund 820 Arbeitsplätze betroffen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur