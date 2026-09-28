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WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
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28.09.26 | 17:35
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Nahrungsmittel/Agrar
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Dow Jones News
28.09.2026 14:21 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen geben Gewinne fast wieder ab - Südzucker mit Prognose fest

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen geben Gewinne fast wieder ab - Südzucker mit Prognose fest

DOW JONES--Die europäischen Börsen geben bis Montagmittag die Gewinne weitgehend wieder ab. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,4 Prozent auf 107,84 Dollar, nachdem US-Präsident Trump einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Straße von Hormus abgelehnt hat, zugleich aber neue Verhandlungen in Aussicht stellte. Der Anstieg des Ölpreises nährt Inflationssorgen, was die Renditen an den Anleihemärkten wegen der damit verbundenen Zinserhöhungsspekulation nach oben treibt. Die viel beachtete Rendite zehnjähriger Treasuries steigt um 4 Basispunkte auf 5,22 Prozent und liegt damit fast wieder auf ihrem jüngsten Hoch, zugleich das höchste Niveau seit 2007. Gleichlang laufende Bundesanleihen rentieren mit 3,63 Prozent, das ist ebenfalls ein Vieljahreshoch.

Der DAX gibt um 3 Punkte nach auf 25.406 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt dagegen 0,1 Prozent auf 6.306 Punkte. Im Handel wird die Widerstandsfähigkeit der Börsen als bemerkenswert beschrieben, Hintergrund seien die zuletzt starken Wirtschaftsfdaten trotz des Energiepreisschocks. Anders Gold: dem zinslosen Asset machen die weiter steigenden Marktzinsen zunehmend zu schaffen; für das Edelmetall geht es um 3,2 Prozent auf 4.148 Dollar die Feinunze nach unten.

Konjunkturseitig haben die Akteure mit Blick auf die Inflation bereits der Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA im Blick, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Das zweite Highlight folgt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Am Berichtstag ist die Agenda der Konjunkturdaten leer. Umso mehr könnten sich die Blicke auf EZB-Präsidentin Christine Lagarde richten und deren Anhörung vor dem EU-Parlament mit möglicherweise wichtigen Signalen für den geldpolitischen Kurs.

Positiv werden die Prognosen und Ziele von Totalenergies aufgenommen, die der französische Ölkonzern zu seinem Kapitalmarkttag veröffentlicht hat. Die Aktie steigt um 1,4 Prozent. Die neue längerfristige Strategie von Totalenergies zeige Konsistenz und Beständigkeit und ermögliche gleichzeitig kurzfristig höhere Renditen, schreiben die Analysten von Jefferies in einer Research Note. Aber auch andere Aktien aus dem Öl- und Gasumfeld sind mit den höheren Energiepreisen gesucht: BP steigen um 1,3 Prozent und Repsol um 1,8 Prozent.

Kurssprünge verzeichnen die Aktien britischer Bauunternehmen, die auf die Errichtung von Eigenheimen spezialisiert sind. nachdem die britische Regierung das Förderprogramm "Help to Buy" wiederaufgelegt hat. Damit soll Erstkäufern der Erwerb von Wohneigentum erleichtert werden. Im Sektor springen Persimmon und Taylor Wimpey um bis zu 15,3 Prozent nach oben. Howden Joinery profitieren mit einem Plus von 4,6 Prozent als Zulieferer von Einbauküchen und Tischlereibedarf indirekt von dem Programm.

Im Baustoffsektor verteuern sich unter anderem Heidelberg Materials um 0,7 Prozent, Saint-Gobain um 1,2 Prozent und Amrize um 0,6 Prozent.

Südzucker hat das Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2026/27 deutlich gesteigert und die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr konkretisiert. Wegen der guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal konkretisiert Südzucker die Prognosen für das vom 1. März 2026 bis 28. Februar 2027 reichende Geschäftsjahr 2026/27. Der Konzernumsatz wird nun in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gesehen und das operative Konzern-EBITDA zwischen 540 bis 680 (bisher: 480 bis 680) Millionen Euro. Südzucker gewinnen 2,8 Prozent. 

=== 
Euro-Stoxx-50      6.306,43  +0,1    3,61    6.302,82      8,9 
Stoxx-50        5.359,67  +0,1    6,27    5.353,40      9,0 
DAX          25.405,51  -0,0   -3,13    25.408,64      3,7 
MDAX          30.925,30  -0,3  -106,05    27.039,42      1,0 
TecDAX         3.981,99  +0,2    6,51    3.091,28      9,9 
SDAX          18.175,09  +0,3   50,59    13.062,07      5,8 
FTSE          10.719,46  +0,2   24,21    10.695,25      7,9 
CAC           8.100,20  +0,3   22,40    8.077,80      -0,6 
SMI          13.948,45  +0,0    2,74    13.945,71      5,1 
ATX           6.992,06  +0,7   48,39    6.943,67      31,3 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr 
EUR/USD          1,1375  -0,1  -0,0016     1,1391     1,1395 
EUR/JPY          178,5  -0,4  -0,6300     179,13    179,3600 
EUR/CHF          0,9457  +0,2   0,0022     0,9435     0,9443 
EUR/GBP          0,8575  -0,3  -0,0024     0,8599     0,8609 
USD/JPY          156,9  -0,2  -0,3600     157,26    157,3900 
GBP/USD          1,3263  +0,1   0,0014     1,3249     1,3234 
USD/CNY          6,7103  -0,0  -0,0025     6,7128     6,7128 
USD/CNH          6,7137  -0,1  -0,0090     6,7227     6,7246 
AUS/USD          0,7015  -0,1  -0,0008     0,7023     0,7021 
Bitcoin/USD      83.018,13  -1,8 -1.530,57    84.548,70   83.784,44 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         95,65  +3,5    3,24      92,41 
Brent/ICE         107,84  +3,4    3,52     104,32 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.148,40  -3,2  -137,85    4.286,25 
Silber           61,24  -4,7   -3,04      64,28 
Platin         1.733,80  -2,5   -44,36    1.778,16 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

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September 28, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

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