Südzucker (SZU) meldet für das vorläufige Q2 FY27 ein operatives EBITDA von 168 Mio. EUR, was einem Anstieg von 81 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wurde durch die Segmente CropEnergies und Special Products vorangetrieben, während die Prognose für das Geschäftsjahr 27 zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr angehoben wurde. Da die Zuckerpreise bereits um mehr als 20 % von ihren Tiefstständen gestiegen sind, erwarten wir, dass das Zuckersegment zunehmend zum Gewinnwachstum beiträgt, während sich die Angebotsbedingungen verschärfen. Höhere Ethanolpreise, Indiens Exportbeschränkungen, eine verringerte Zuckerrübenanbaufläche in Europa und aufkommende El Niño-Effekte könnten den Markt weiter unterstützen, obwohl hohe Bestände die Auswirkungen auf die Preise verzögern könnten. Nachdem SZU während des Abschwungs seine Kostenbasis erheblich gesenkt hat, sollte das Unternehmen von einer starken operativen Hebelwirkung profitieren, wenn sich der Zyklus wendet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und heben unser Kursziel auf 17,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag
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