Bis über die 13-Euro-Marke war die Südzucker-Aktie (729700) im frühen Montagshandel gestiegen. Auslöser waren gute Quartalszahlen sowie eine Erhöhung der Jahresziele. Damit sprang das Papier auf das höchste Niveau seit Sommer 2024. Allerdings konnte der Widerstand an der 13-Euro-Linie noch nicht nachhaltig gebrochen werden. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (per 28. Februar) kann gefallen: Der Südzucker-Konzern meldete ein operatives ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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