BASF sorgt mit Überlegungen zu einer möglichen Übernahme von Evonik für Bewegung in der deutschen Chemiebranche. Der Konzern bestätigte Sondierungen mit Evonik und der RAG-Stiftung, wobei Ausgang und Fortgang bislang offen sind. Analysten bewerten die mögliche Transaktion sehr unterschiedlich und sehen neben erheblichen Chancen auch beträchtliche Risiken.BASF bestätigt Sondierungen BASF hat bestätigt, Gespräche über eine mögliche Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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