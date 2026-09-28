Mainz - Die monatelange Suche nach Käufern war erfolglos: Die drei deutschen Biontech-Standorte im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein, im hessischen Marburg und in Tübingen in Baden-Württemberg werden in einiger Zeit schliessen. Betroffen sind nach Unternehmensangaben rund 1'800 Beschäftigte. In Tübingen soll nach Unternehmensangaben nun Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028. Dass Verkäufe der Werke nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab