Bayer zählt zu den größten Pharma- und Agrarchemiekonzernen der Welt und hat in dieser Woche die psychologische 50-Euro-Marke überschritten. Der Kurs nähert sich seinem Julihoch, während Analysten optimistischer werden. Wie tragfähig dieser Lauf ist, entscheidet sich jetzt an einer engen Zone. Rückenwind von mehreren Seiten Am Freitag schloss die Bayer-Aktie erstmals seit Wochen wieder oberhalb von 50 €. Aktuell notiert das Papier bei rund 50,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de