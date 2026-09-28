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Markus Weingran
28.09.2026 15:27 Uhr
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Geheimtipps E-Flieger: Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen

Lange Zeit waren die Anleger sehr skeptisch bei der Aktie von SAP. In den ersten 6 Monaten war der Wert Schlusslicht im DAX. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. SAP-Chef Klein sieht jetzt eine "einzigartige Chance"E-Flieger: Steht der eVTOL-Markt vor einer Wende? Experten erwarten im Bereich elektrischer Flugmaschinen ein riesges Wachstum. Bis 2034 soll der Markt auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses Jahr liegt er gerade mal bei etwas mehr als 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung würde ein jährliches Wachstum von rund 40 Prozent bedeuten. Dabei geht die Branche gerade in eine entscheidende Phase über. Aus Pilotprojekten werden langsam zugelassen eVTOLs. Damit trennt sich …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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