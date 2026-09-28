Geheimtipps E-Flieger: Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen

Lange Zeit waren die Anleger sehr skeptisch bei der Aktie von SAP. In den ersten 6 Monaten war der Wert Schlusslicht im DAX. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. SAP-Chef Klein sieht jetzt eine "einzigartige Chance"E-Flieger: Steht der eVTOL-Markt vor einer Wende? Experten erwarten im Bereich elektrischer Flugmaschinen ein riesges Wachstum. Bis 2034 soll der Markt auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses Jahr liegt er gerade mal bei etwas mehr als 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung würde ein jährliches Wachstum von rund 40 Prozent bedeuten. Dabei geht die Branche gerade in eine entscheidende Phase über. Aus Pilotprojekten werden langsam zugelassen eVTOLs. Damit trennt sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran