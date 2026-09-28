NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 28. September 2026 / Chervon befördert Kevin Gee mit Wirkung zum Montag, den 28. September 2026, zum Vice President of Pro Product Development - FLEX; er berichtet an CEO Joe Galli.

Kevin Gee kam nach einer 15-jährigen internationalen Karriere im Bereich Milwaukee Pro Power Tool zu Chervon. Er begann seine Laufbahn 2011 bei TTI als Außendienstmitarbeiter in Toronto, Ontario. Er durchlief verschiedene Marketingpositionen bei Milwaukee in Kanada und wurde 2013 in eine Marketingposition bei Milwaukee mit Basis in Hongkong befördert. Im Jahr 2016 stieg er dann zum Group Marketing Manager bei Milwaukee Asia auf.

Im Jahr 2017 wechselte Kevin zu Milwaukee in den USA und durchlief von 2017 bis 2023 eine Reihe von Positionen im Produktmanagement bei Milwaukee. Zuletzt war er von 2021 bis 2023 als Director of Product Management für Milwaukee Pro Tools tätig. Zuletzt hatte Kevin die Position des Chief Revenue and Marketing Officer bei Guardian Safety Equipment inne, bevor er 2026 zu Chervon kam.

Gee verfügt über einen Hochschulabschluss und einen MBA der Lakeland University in Thunder Bay, Ontario.

"Gees beeindruckende internationale Erfahrung im Bereich Profiwerkzeuge und seine herausragenden Führungsqualitäten machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für die wichtige Position des Vice President of Product Development bei FLEX", sagte CEO Joe Galli. "Ich war sehr beeindruckt und inspiriert, Kevin hier bei Chervon in Aktion zu erleben."

"Ich freue mich sehr darauf, ein erstklassiges Produktentwicklungsteam für Profi-Werkzeuge bei FLEX aufzubauen und zu leiten", sagte Gee. "Es ist offensichtlich, dass Chervon einen obsessiven, fast schon manischen Fokus auf erstklassige Produktentwicklung sehr schätzt. Meine Leidenschaft für erfolgreiche Produktentwicklung im Profi-Bereich passt perfekt zu Chervons Kunden- und Endnutzerorientierung."

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Geräte für den Außenbereich (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit die Märkte für industrielle, professionelle und private Verbraucher.

Better Tools. Better World.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt: Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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