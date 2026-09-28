NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 94 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum moderat verringert, liege aber immer noch über der Konsensprognose, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Erholungstrend bei den Volumina sei intakt./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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