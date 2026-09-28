Die Siemens-Energy-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Am Mittwoch gibt das Management beim Pre-Close-Call einen Zwischenstand zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Konkrete Zahlen gibt es zwar noch nicht - dafür könnten Aussagen zu Nachfrage und Ausblick die Erwartungen an die Bilanz im November beeinflussen. Zuletzt notierte die Aktie bei 141,40 Euro und verlor 1,82 Prozent. Damit bleibt das Papier deutlich unter seinem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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