Die Mirion Connect 2026 EMEA/APAC ist die erste regionale Konferenz von Mirion Technologies zu Technologien für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz für Europa, den Nahen Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum.

Die Konferenz ist eine Erweiterung der in den USA stattfindenden "Mirion-Connect"-Veranstaltung und bringt Experten und Technologieanwender aus den Bereichen nukleare Sicherheit, Messtechnik und Strahlenwissenschaft zu Schulungen, Branchenforen, Produktvorführungen und vielem mehr zusammen.

Die Referenten werden Themen wie Fortschritte in der Radiopharmazie, den Ausbau der Kernenergie, globale Umweltprüfungen und Kapazitätsaufbau sowie das Wachstum im Bereich der kleinen modularen Reaktortechnologie behandeln

Mirion Technologies, ein führender Anbieter fortschrittlicher Strahlenschutzlösungen, gab heute die Mirion Connect 2026 EMEA/APAC bekannt, die erste regionale Ausgabe der Mirion-Connect-Konferenz des Unternehmens für Europa, den Nahen Osten, Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum. Die Veranstaltung findet vom 29. September bis zum 1. Oktober 2026 in Brüssel, Belgien, statt.

Mirion Connect, eine Veranstaltung, die seit 40 Jahren in den Vereinigten Staaten stattfindet, bringt Fachleute aus den Bereichen Nuklear- und Strahlenschutz aus aller Welt zu einer Woche mit von Experten geleiteten Vorträgen, Diskussionen im offenen Forum, praktischen technischen Schulungen und gezielten Breakout-Sessions zusammen. Mit der Ausweitung auf Europa soll die Veranstaltung den Teilnehmern direkten Zugang zu den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Strahlungsdetektion, -messung und Sicherheitstechnologien bieten, ergänzt durch praktische Anleitungen, die sie sofort in ihrem eigenen Betrieb anwenden können.

Das Konferenzthema "Verbunden durch unsere Geschichte, inspiriert von der Zukunft, die wir gemeinsam gestalten" basiert auf engen Partnerschaften innerhalb der Branche und vereint Teilnehmer aus aller Welt, um neue Technologien zu erkunden, bewährte Verfahren auszutauschen und berufliche Kontakte zu vertiefen.

"Diese erste Mirion-Connect-EMEA/APAC-Veranstaltung spiegelt unser Engagement wider, engere und direktere Beziehungen zur globalen Strahlenschutz-Community aufzubauen", sagte Loïc Eloy, Präsident der Nuclear Safety Group bei Mirion. "Mirion Connect ist mehr als eine Konferenz, es ist eine gemeinschaftliche Erfahrung, die auf praktischen Anwendungen, dem Austausch unter Fachkollegen und technischem Fachwissen basiert. Wir freuen uns darauf, dass viele unserer Partner und Kunden die Vorteile dieser Konferenz aus erster Hand erleben können."

Experten von Mirion und führende Persönlichkeiten aus der Nuklear- und Strahlenschutzbranche werden im Laufe der Woche ihre Erkenntnisse teilen. Die Plenarsitzung der Veranstaltung deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Fortschritte im Bereich der Radiopharmazeutika, den Ausbau der Kernenergie, globale Umweltprüfungen und Kapazitätsaufbau sowie das Wachstum im Bereich der kleinen modularen Reaktortechnologie. Zu den prominenten Gastrednern gehören:

Philippe van Put, Geschäftsführer von Full Life Technologies

Geschäftsführer von Full Life Technologies Christophe Berbiers, Mitglied des CODIR und Leiter der CARE-Abteilung, Kernkraftwerk Tihange

Mitglied des CODIR und Leiter der CARE-Abteilung, Kernkraftwerk Tihange Jonathan Burnett, Leiter des Terrestrial International Radiochemistry Laboratory (TERC Lab), Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO)

Leiter des Terrestrial International Radiochemistry Laboratory (TERC Lab), Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) Michael Hodgson, Leitender Ingenieur, Rolls-Royce SMR

Weitere Höhepunkte der Veranstaltung sind:

Ganztägige und halbtägige Schulungsseminare

Demo-Raum mit praktischen Übungen und Technologievorführungen

Fokussierte Breakout-Sessions, zugeschnitten auf bestimmte Rollen und Schwerpunktbereiche

Foren zu den Themen "New Nuclear", vorausschauende Instandhaltung und technologische Innovation sowie eine interaktive Sitzung zum Thema Strahlenschutz

Um mehr über die Mirion Connect 2026 EMEA/APAC zu erfahren, besuchen Sie mirion.com.

Über Mirion

Mirion ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Strahlenschutz, Wissenschaft und Medizin und treibt Innovationen voran, die lebenswichtigen Schutz bieten und gleichzeitig das transformative Potenzial ionisierender Strahlung in einer Vielzahl von Endmärkten nutzen. Mit Schwerpunkt auf Kernenergie und Sicherheit hat sich die Mirion Technologies-Gruppe zum Ziel gesetzt, Fortschritte in der Kernenergie durch bewährte Strahlenschutztechnologien und Fachkompetenz voranzutreiben. Die Mirion Medical-Gruppe hat sich der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten verschrieben und konzentriert sich auf die Qualitätssteigerung in der Krebsbehandlung durch ihr breites Spektrum an Lösungen, die die Versorgung verbessern und die Sicherheit im gesamten medizinischen Bereich gewährleisten. Mirion hat seinen Hauptsitz in Atlanta (GA USA), beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter und ist in 12 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter https://www.mirion.com/.

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