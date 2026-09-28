Südzucker hat heute mit seinen Quartalszahlen für Aufmerksamkeit gesorgt. Zu Beginn des Handelstages schoss die Aktie um fast 8 Prozent nach oben auf über 13,00 €, doch das Papier konnte diesen Schwung schlicht nicht halten. Am Ende stand ein Plus von lediglich 2,3 Prozent auf 12,44 €. Damit rückt die 21-Tage-Linie bei rund 12,52 € wieder ins Blickfeld, und das ist charttechnisch kein sonderlich komfortables Signal. Cropenergies treibt das Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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