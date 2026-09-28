© Foto: Richard Drew - APDer DAX hält sich im Plus, doch an der Wall Street kippt die Stimmung. Öl schießt über 106 US-Dollar. Gleichzeitig sorgen Redcare, thyssenkrupp und Südzucker für starke Kursbewegungen.
Enthaltene Werte: DE000BASF111,DE0006083405,DE0007297004,FR0000120271,DE0007664039,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,US78378X1XXX,DE000A0HL8N9,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,DE000EVNK013,DE000A1PHFF7,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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