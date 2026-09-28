Redcare Pharmacy hat heute seine Prognose zum zweiten Mal nach oben korrigiert, und der Markt hat prompt reagiert. Die Online-Versandapotheke rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent, nachdem bisher 15 bis 17 Prozent angepeilt wurden. Treiber ist das E-Rezept-Geschäft in Deutschland, das meiner Meinung nach gerade erst Fahrt aufnimmt. Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sollen hierzulande in diesem Jahr zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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