- Der primäre Endpunkt der Phase-3-Studie (virologisches Ansprechen und Normalisierung der ALT-Werte) wurde in beiden Dosierungsgruppen in Woche 24 erreicht

- Daten nach 48 Wochen aus dem Phase-2b-Teil der AZURE-1-Studie belegen eine zunehmende Virusunterdrückung und höhere Raten der ALT-Normalisierung bei längerfristiger Behandlung

- Günstige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofile beobachtet; keine neuen Sicherheitssignale

- Mirum veranstaltet heute, am 28. September, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Topline-Ergebnisse

Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM), ein führendes Unternehmen im Bereich seltener Krankheiten, gab heute bekannt, dass der primäre Endpunkt im Phase-3-Teil der AZURE-1-Studie erreicht wurde, in der Brelovitug, ein in der Erprobung befindlicher, vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der an das Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg) bindet, zur Behandlung der chronischen Hepatitis-Delta-Virus-Infektion (HDV) untersucht wurde. Darüber hinaus zeigten die 48-Wochen-Daten aus dem Phase-2b-Teil der AZURE-1-Studie eine verstärkte Virusunterdrückung, wobei ein größerer Anteil der Patienten HDV-RNA-Werte unterhalb der unteren Bestimmungsgrenze (LLOQ, <10 IU/mL) sowie den Status "Ziel nicht nachweisbar" (TND) erreichte und die Normalisierungsraten der Alanin-Aminotransferase (ALT) anstiegen. AZURE-1 ist eine von zwei zulassungsrelevanten Phase-3-Studien, die die Grundlage für Mirums Zulassungsantrag für Brelovitug in den USA bilden sollen.

"Diese Ergebnisse belegen das Potenzial von Brelovitug als gut verträgliches, einfach anzuwendendes Monotherapiepräparat, das sowohl eine tiefgreifende Virusunterdrückung als auch eine ALT-Normalisierung bewirkt, wobei sich das Ansprechen über die 48-wöchige Behandlungsdauer hinweg weiter verstärkt. Bemerkenswert ist, dass diese Ergebnisse bei einer breiten Patientengruppe erzielt wurden, darunter auch Patienten mit signifikanter Leberentzündung, Leberzirrhose und klinisch signifikanter portaler Hypertonie", sagte Dr. med. Nancy Shulman, Executive Vice President of Clinical Development bei Mirum. "Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses Jahres die Topline-Ergebnisse von AZURE-4 zu veröffentlichen und auf unseren geplanten BLA-Antrag in der ersten Hälfte des Jahres 2027 hinzuarbeiten."

"Das Ziel der Behandlung der chronischen HDV ist es, das Fortschreiten zu Leberzirrhose, Leberkrebs und Leberversagen zu verhindern, und das erfordert die Kontrolle sowohl des Virus als auch der Leberentzündung", sagte Dr. med. Norah Terrault, MPH, Professorin für Medizin und Leiterin der Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der Keck School of Medicine der USC sowie eine der Prüferinnen der AZURE-1-Studie. "ALT ist ein Marker für eine Leberschädigung; daher ist es bei einer Langzeittherapie ermutigend, wenn eine virologische Reaktion mit einer Normalisierung der ALT-Werte einhergeht. Für Patienten, die mit der aggressivsten Form der Virushepatitis konfrontiert sind, sind dies wichtige Ergebnisse."

"Chronische Hepatitis Delta ist eine lebenslange Erkrankung, und Menschen, die damit leben, benötigen Behandlungsoptionen, die wirksam, sicher und gut verträglich genug sind, um langfristig angewendet zu werden. Das gilt insbesondere für Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung, die oft nur über die wenigsten Optionen verfügen", sagte Chari A. Cohen, DrPH, MPH, Präsidentin der Hepatitis-B-Stiftung. "Ergebnisse wie diese geben einer Patientengruppe Hoffnung, die bis vor kurzem nur wenige Optionen hatte."

Ergebnisse der Phase-3-Studie AZURE-1: Brelovitug erreichte den primären Endpunkt in Woche 24

Am Phase-3-Teil der AZURE-1-Studie nahmen 153 therapienaive Patienten teil, die im Verhältnis 2:2:1 randomisiert wurden, um entweder 300 mg Brelovitug einmal wöchentlich (QW) als subkutane (SC) Injektion zur Selbstverabreichung, 900 mg Brelovitug einmal alle vier Wochen (Q4W) als SC-Injektion oder eine verzögerte Behandlung ab Woche 24 zu erhalten. An dieser globalen Studie nahm eine breite Patientengruppe teil, darunter auch Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung.

kombinierten Endpunkt aus virologischem Ansprechen (=2 log10-Reduktion der HDV-RNA gegenüber dem Ausgangswert oder nicht nachweisbare HDV-RNA [ Wichtige Wirksamkeitsendpunkte der Phase 3 dargestellt.

Die Behandlung mit Brelovitug wurde in allen Dosierungsgruppen gut vertragen, wobei das Sicherheitsprofil mit den zuvor berichteten AZURE-1-Daten übereinstimmte. Die Zusammenfassung des Sicherheitsprofils ist unten unter Zusammenfassung der Sicherheit in Phase 3 bis Woche 24 dargestellt.

Wichtige Wirksamkeitsendpunkte der Phase 3 Endpunkt 24 Wochen 300 mg QW (n=59) 900 mg Q4W (n=65) Arm mit verzögerter Behandlung (n=29) Primärer Endpunkt

(virologisches Ansprechen ALT-Normalisierung) 56% 45% 0% P-Wert <0.0001 <0.0001 Virologisches Ansprechen (HDV-RNA-Reduktion um =2 log10 oder TND) 86% 85% 0% HDV RNA LLOQ, <10 IU/mL 25% 26% 0% HDV RNA TND 17% 17% 0% ALT-Normalisierung 63% 54% 0% Vollständiger Analysesatz; Teilnehmer, die der Brelovitug-Behandlung zugewiesen wurden und nach der Randomisierung mindestens eine Dosis Brelovitug erhielten oder der Gruppe mit verzögerter Behandlung zugewiesen wurden.

Die P-Werte vergleichen jede Behandlungsgruppe mit der Gruppe mit verzögerter Behandlung unter Verwendung eines strata-adjustierten Miettinen-Nurminen-Tests.

Zusammenfassung der Sicherheit in Phase 3 bis Woche 24 PTeilnehmer, bei denen auftraten, n (%) 300 mg QW (n=59) 900 mg Q4W (n=65) Arm mit verzögerter Behandlung (n 29) (n=29) Unerwünschte Ereignisse Beliebige 27 (45.8) 40 (61.5) 8 (27.6) Behandlungsbedingt 14 (23.7) 22 (33.8) 0 Grad 3+ 0 0 1 (3.4)* Schwerwiegend 0 0 1 (3.4) Unerwünschte Ereignis, das zum Abbruch der Studienmedikation führte 0 0 0 Reaktionen an der Injektionsstelle 6 (10.2) 12 (18.5) 0 Grippeähnliche Symptome 3 (5.1) 7 (10.8) 0 * Akuter Myokardinfarkt des Grades 4

48-Wochen-Daten aus dem Phase-2b-Teil der AZURE-1-Studie: Verstärkte Virusunterdrückung und erhöhte Raten der ALT-Normalisierung

Der Phase-2b-Teil der AZURE-1-Studie umfasste die ersten 53 in die Studie aufgenommenen Patienten. Im Anschluss an die zuvor berichtete Primäranalyse zur Woche 24 setzten die Patienten die Behandlung in der offenen Verlängerungsphase fort. Zwischen Woche 24 und Woche 48 verstärkte sich die Virusunterdrückung und die Raten der ALT-Normalisierung stiegen an. Die Ergebnisse für Woche 48 sind im Folgenden unter Wichtige Wirksamkeitsendpunkte der Phase 2b (Wochen 24 und 48) dargestellt.

Wichtige Wirksamkeitsendpunkte der Phase 2b (Wochen 24 und 48) Endpunkt 300 mg QWa 900 mg Q4W 24 Wochen (n=20) 48 Wochen (n=20) 24 Wochen (n=20) 48 Wochen (n=20) Primärer Endpunkt

(Virologisches Ansprechen ALT-Normalisierung) 45% 55% 35% 55% P-Wert 0.003 0.024 Virologisches Ansprechen (HDV-RNA-Reduktion um =2 log10 oder TND) 100% 95%b 75%c 95%c HDV RNA LLOQ, <10 IU/mL 45% 80% 10% 40% HDV RNA TND 35%d 40% 5% 25% ALT-Normalisierung 45% 55% 40% 55% Vollständiger Analysesatz; Teilnehmer, bei denen nach der Baseline mindestens eine Wirksamkeitsbeurteilung erfolgte.

a Ein Teilnehmer brach die Studie nach der ersten Dosis ab und lieferte keine Ergebnisse während der Behandlung.

b Ein Teilnehmer, der in Woche 24 als virologischer Responder eingestuft wurde, ging aufgrund eines Umzugs aus der Nachbeobachtung verloren und wies fehlende Daten für Woche 48 auf. Dieser Teilnehmer wurde in Woche 48 als Nicht-Responder eingestuft.

c Ein Teilnehmer zeigte in Woche 12 ein virologisches Ansprechen, ging jedoch anschließend aus der Nachbeobachtung verloren. Dieser Teilnehmer wurde in Woche 24 und Woche 48 als Nicht-Responder eingestuft.

d Ein Teilnehmer hatte ein verspätetes Ergebnis für Woche 24 (nach dem Analyse-Stichtag für Woche 24), das TND war.

Die P-Werte vergleichen jede Behandlungsgruppe mit der verzögerten Behandlung unter Verwendung eines strata-adjustierten Cochran-Mantel-Haenszel (CMH)-Tests.

Die Sicherheit im Phase-2b-Teil bis Woche 48 entsprach den zuvor berichteten Ergebnissen, wobei keine neuen Sicherheitssignale beobachtet wurden.

Die vollständigen Ergebnisse der Phase-3-Studie AZURE-1 werden auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt. Die Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie AZURE-4, der zweiten der beiden zulassungsrelevanten Studien, die das US-Zulassungsdossier stützen, werden für das 4. Quartal 2026 erwartet. Mirum rechnet damit, im 1. Halbjahr 2027 einen Antrag auf Zulassung eines Biologikums (Biologics License Application, BLA) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einzureichen, mit einer möglichen Markteinführung in den USA im 4. Quartal 2027.

Telefonkonferenz zur Erörterung der Topline-Ergebnisse der AZURE-1-Studie

Mirum veranstaltet heute, Montag, den 28. September, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz, um die Topline-Ergebnisse der Phase-3-Studie AZURE-1 zu Brelovitug bei HDV sowie die 48-Wochen-Daten aus dem Phase-2b-Teil der Studie vorzustellen. Nehmen Sie anhand der folgenden Angaben an der Telefonkonferenz teil:

Details zur Telefonkonferenz:

USA/gebührenfrei: +1 833 461 5787

International: +1 585 542 9983

Zugangscode: 979912911

Sie können die Telefonkonferenz auch per Webcast verfolgen, indem Sie den Bereich Investors auf der Unternehmenswebsite von Mirum besuchen. Der archivierte Webcast wird zur Wiederholung zur Verfügung stehen.

Über das chronische Hepatitis-Delta-Virus (HDV)

HDV, eine Infektion, die bei einigen mit dem Hepatitis-B-Virus infizierten Personen auftritt, ist die schwerste Form der viralen Hepatitis, da sie schnell zu Leberzirrhose, Leberkrebs und leberbedingtem Tod führen kann. In den Vereinigten Staaten und Europa sind etwa 230.000 Menschen von HDV betroffen. Schätzungen zufolge sterben mehr als 50 der HDV-Patienten innerhalb von 10 Jahren nach der Diagnose an leberbedingten Ursachen. Derzeit gibt es in den Vereinigten Staaten und in den meisten Ländern weltweit keine zugelassenen Therapien für HDV.

Über Brelovitug

Brelovitug ist ein in der Erprobung befindlicher, hochwirksamer, pan-genotypischer, vollständig humaner monoklonaler Antikörper (mAb) vom Typ Immunglobulin G1 (IgG1), der gegen das Oberflächenantigen (anti-HBsAg) sowohl des Hepatitis-Delta-Virus (HDV) als auch des Hepatitis-B-Virus (HBV) gerichtet ist. Brelovitug wurde entwickelt, um Hepatitis-B- und Hepatitis-D-Virionen zu neutralisieren und zu entfernen sowie HBsAg-haltige subvirale Partikel abzubauen. Brelovitug verfügt über den Status "Breakthrough Therapy" der FDA für die Behandlung von chronischer HDV sowie über die PRIME- und Orphan-Status der Europäischen Arzneimittelagentur.

Im April 2026 gab Mirum bekannt, dass im Phase-2b-Teil der AZURE-1-Studie die Behandlung mit Brelovitug eine starke antivirale Wirksamkeit bei HDV zeigte und den primären kombinierten Endpunkt aus virologischem Ansprechen und Normalisierung der Alanin-Aminotransferase (ALT) in Woche 24 in beiden Brelovitug-Dosierungsgruppen im Vergleich zur Gruppe mit verzögerter Behandlung erreichte. Es wurden günstige Sicherheits- und Verträglichkeitsprofile beobachtet. Brelovitug wird derzeit im Rahmen des globalen klinischen Phase-3-Programms AZURE untersucht. Mirum besitzt die weltweiten Rechte an Brelovitug.

Über das klinische AZURE-Programm

Das AZURE-Programm ist ein globales, zulassungsrelevantes klinisches Phase-3-Entwicklungsprogramm zur Bewertung von Brelovitug zur Behandlung der chronischen Hepatitis-Delta-Virus-Infektion (HDV). Das Programm umfasst mehrere offene Studien, die darauf ausgelegt sind, den primären Endpunkt aus kombinierter virologischer Reaktion und ALT-Normalisierung zu bewerten. Zusammen sollen die Studien die Zulassungsanträge in den Vereinigten Staaten und Europa untermauern.

Über AZURE-1

AZURE-1 ist eine Phase-2b/3-Studie zur Bewertung von Brelovitug bei chronischer Hepatitis-Delta-Virus-Infektion (HDV). An der Studie nehmen etwa 200 therapienaive Patienten teil, die im Verhältnis 2:2:1 randomisiert wurden, um entweder 300 mg Brelovitug einmal wöchentlich (QW) als subkutane (SC) Injektion zur Selbstverabreichung, 900 mg Brelovitug einmal alle vier Wochen (Q4W) als subkutane (SC) Injektion oder einen um 24 Wochen verzögerten Therapiebeginn zu erhalten. Patienten, die der Gruppe mit verzögertem Behandlungsbeginn zugewiesen wurden, beginnen nach Ablauf der in der Studie vorgesehenen Behandlungsverzögerung mit der einmal wöchentlichen Gabe von 300 mg Brelovitug. Der Phase-2b-Teil der Studie umfasste die ersten rund 50 eingeschlossenen Patienten, wobei eine vorab festgelegte Sicherheits- und Wirksamkeitsanalyse durchgeführt wurde, sobald die 24-Wochen-Daten dieser Kohorte vorlagen.

Der primäre Endpunkt der Studie ist der Anteil der Patienten, die in Woche 24 eine kombinierte virologische Reaktion und eine ALT-Normalisierung erreichen; die Studie umfasst zudem offene Verlängerungsphasen von bis zu 96 Wochen.

Über Mirum Pharmaceuticals

Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) ist ein führendes Unternehmen im Bereich seltener Erkrankungen mit einer globalen Präsenz zugelassener Produkte und einer breiten Pipeline von Prüfpräparaten. Mirum wurde speziell gegründet, um bahnbrechende Medikamente für Menschen mit vernachlässigten Erkrankungen auf den Markt zu bringen, und konzentriert sich auf seltene Lebererkrankungen sowie seltene genetische Erkrankungen, in denen das Unternehmen fundiertes Fachwissen und enge Verbindungen zu Patientengemeinschaften aufgebaut hat. Das kommerzielle Portfolio des Unternehmens umfasst LIVMARLI (Maralixibat) zur Behandlung des Alagille-Syndroms (ALGS) und der progressiven familiären intrahepatischen Cholestase (PFIC), ATEBRIOZ (Zilurgisertib) zur Behandlung der Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP), CHOLBAM (Cholsäure) bei Störungen der Gallensäuresynthese sowie CTEXLI (Chenodiol) bei der zerebrotendinösen Xanthomatose (CTX).

Zur Pipeline von Mirum im klinischen Entwicklungsstadium gehören Volixibat, ein IBAT-Hemmer im späten Entwicklungsstadium für primär sklerosierende Cholangitis (PSC) und primär biliäre Cholangitis (PBC), Brelovitug, ein vollständig humaner monoklonaler Antikörper im späten Entwicklungsstadium für chronisches Hepatitis-Delta-Virus (HDV) und MRM-3379, ein PDE4D-Hemmer, der für Fragile-X-Syndrom (FXS) geprüft wird.

Der Erfolg von Mirum ist in erster Linie einem Team zu verdanken, das sich durch strategische Entwicklung, disziplinierte Umsetzung und zielgerichtete Zusammenarbeit im Umfeld seltener Erkrankungen auf hochwirksame Arzneimittel konzentriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mirumpharma.com und folgen Sie Mirum auf Facebook, LinkedIn, Instagram und X.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zum erwarteten Zeitpunkt der Topline-Daten für die AZURE-Studien sowie zur potenziellen Einreichung eines BLA-Antrags und zur Markteinführung, zu den potenziellen Vorteilen von Brelovitug, zum Zusammenhang zwischen der antiviralen Aktivität als wichtigem Endpunkt bei HDV und zum Erfolg oder zur Zulassung eines potenziellen Zulassungsantrags für Brelovitug. Da solche Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Begriffe wie "voraussichtlich", "erwartet", "wird", "könnte", "würde", "potenziell", "fortsetzen", "plant", "beabsichtigt", "glaubt" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Mirum und beinhalten Annahmen, die möglicherweise niemals eintreten oder sich als unrichtig erweisen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Prüfpräparaten im Allgemeinen, einschließlich des Versagens zukünftiger Studien, dieselben oder ähnliche Daten wie frühere Studien zu liefern, sowie die Möglichkeit, dass geschätzte Prävalenzraten erheblich ungenau sind; die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Mirum im Allgemeinen, die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Ereignisse sowie die sonstigen Risiken, die im Quartalsbericht von Mirum auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal beschrieben sind, der am 5. August 2026 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, sowie in nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov verfügbar sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung zu diesem Zeitpunkt. Mirum übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung eintreten oder bestehen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Mirum und das Mirum-Logo sind Marken von Mirum Pharmaceuticals, Inc.

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