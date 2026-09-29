808 Millionen Tonnen CO2: Warum Europas neue Bauvorgaben Graphen-Beton und First Graphene in den Fokus rücken

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Europas Immobiliensektor bekommt ein neues CO2-Preisschild. Ab 2028 muss bei neuen Gebäuden mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzfläche das Treibhauspotenzial über den Lebenszyklus berechnet und im Energieausweis ausgewiesen werden. Ab 2030 soll dies für sämtliche Neubauten gelten.

Damit könnte sich der Wettbewerb in der Baustoffindustrie verändern. Denn künftig zählt nicht mehr nur, was ein Gebäude während seiner Nutzung an Energie verbraucht. Stärker sichtbar werden auch jene Emissionen, die bereits bei Herstellung und Transport von Zement, Stahl und anderen Baustoffen entstehen.

Das lenkt den Blick auf ein enormes Problem: Nach Berechnungen der Europäischen Kommission verursacht der Gebäudebestand der EU jährlich Lebenszyklus-Emissionen von rund 808 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. 27 Prozent davon entfallen auf sogenannte graue Emissionen aus Materialien, Bau, Renovierung und Abriss.

Das Betonproblem Europas

Besonders interessant ist dabei ein scheinbarer Widerspruch: Neubauten machten im Referenzjahr lediglich rund ein Prozent der Gebäudefläche aus, standen laut Kommissionsanalyse aber für 18 Prozent der jährlichen Lebenszyklus-Emissionen des Gebäudebestands.

Beton und Stahl gehören dabei zu den größten Verursachern grauer Emissionen. Nach Angaben des Joint Research Centre entfallen rund vier Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen der EU auf die Herstellung von Zement und Beton.

Der entscheidende Faktor ist Klinker. Seine Herstellung ist energie- und CO2-intensiv, weshalb Zementproduzenten nach Möglichkeiten suchen, weniger davon einzusetzen. Neben alternativen Bindemitteln, Klinkersubstitution und CO2-Abscheidung kommt dabei eine noch vergleichsweise junge Technologie ins Spiel: Graphen.

Die Idee dahinter ist einfach. Kleine Mengen Graphen sollen die Festigkeit und Haltbarkeit von Beton erhöhen. Lässt sich dadurch bei gleicher technischer Leistung weniger Zement einsetzen, könnte auch der CO2-Fußabdruck des Endprodukts sinken.

25 bis 30 Prozent mehr Festigkeit - bei kleinen Graphen-Dosen

An dieser Schnittstelle positioniert sich das australische Unternehmen First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3).

Das Unternehmen entwickelt unter der Marke PureGRAPH Graphenmaterialien für unterschiedliche industrielle Anwendungen. Bei Tests mit Zement und Beton führten geringe Dosierungen nach Unternehmensangaben zu Festigkeitssteigerungen von etwa 25 bis 30 Prozent. Gleichzeitig wurde eine geringere Durchlässigkeit der getesteten Materialien beobachtet.

Für Anleger ist allerdings weniger entscheidend, was unter Laborbedingungen möglich ist. Die wesentlich schwierigere Frage lautet: Funktioniert das auch in industriellen Produktionsprozessen?

Genau hier versucht First Graphene den nächsten Schritt zu machen.

Mehr als 20.000 Tonnen - der Schritt aus dem Labor

Laut einer Unternehmenspräsentation vom Juni 2026 wurden bereits mehr als 20.000 Tonnen Zement mit PureGRAPH in britischen Bauprojekten eingesetzt.

Besonders interessant ist ein fünfmonatiger Produktionstest mit dem britischen Betonfertigteilhersteller FP McCann. Dabei wurden mehr als 10.000 graphenverstärkte Beton-Dachziegel hergestellt. Zum Einsatz kamen 40 Tonnen mit PureGRAPH angereicherter Zement des Baustoffproduzenten Breedon.

Nach Angaben von First Graphene ließ sich dabei die benötigte Zementmenge um bis zu acht Prozent reduzieren, ohne die geforderte Produktleistung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen beziffert die CO2-Einsparung von der Rohstoffgewinnung bis zum Verlassen des Werkstores auf bis zu 14 Prozent.

Diese Zahlen sind deshalb relevant, weil sie einen der entscheidenden Engpässe neuer Baustofftechnologien adressieren: Skalierbarkeit. Eine interessante Materialeigenschaft im Labor ist noch kein kommerzielles Produkt. Produktionsversuche unter realen Bedingungen sind daher ein wichtiger Zwischenschritt.

Warum die EU jetzt zum entscheidenden Markt werden könnte

Noch ist jedoch eine wichtige Grenze zu beachten: Die bisherigen Projekte fanden in Großbritannien statt. Seit dem Brexit stellen sie keinen kommerziellen Einsatz innerhalb der Europäischen Union dar.

Genau deshalb könnte der nächste Entwicklungsschritt für First Graphene entscheidend werden.

Das Unternehmen verfügt über eine EU-REACH-Registrierung und vertreibt seine Produkte in Europa über den Spezialchemikalien-Distributor Keyser & Mackay. Nach eigenen Angaben besitzt First Graphene eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 100 Tonnen Graphenmaterialien und zählt mehr als 35 aktive kommerzielle Kunden aus Bereichen wie Bau, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen und Energie.

Nun trifft diese bestehende Infrastruktur auf einen regulatorischen Wandel. Die überarbeitete europäische Bauprodukteverordnung erhöht die Bedeutung von Umweltkennzahlen, während die neuen Vorgaben zum Treibhauspotenzial von Gebäuden den CO2-Fußabdruck verwendeter Materialien transparenter machen sollen.

Das garantiert First Graphene keine Aufträge. Es könnte jedoch den wirtschaftlichen Anreiz für Baustoffproduzenten erhöhen, Technologien zu prüfen, mit denen sich Materialeinsatz und Emissionen reduzieren lassen.

Der nächste Beweis muss aus Europa kommen

Graphen wird das CO2-Problem der Zementindustrie nicht allein lösen. Klinkersubstitution, alternative Baustoffe, CO2-Abscheidung und effizientere Gebäudenutzung dürften ebenfalls wichtige Rollen spielen.

Auch für First Graphene bleiben wesentliche Fragen offen. Die Ergebnisse aus Großbritannien müssen sich bei weiteren Herstellern und Anwendungen reproduzieren lassen. Kosten, Versorgungssicherheit, Normen, Produktzulassungen und die Integration in bestehende Produktionsprozesse sind für die konservative Bauindustrie entscheidend.

Der wichtigste nächste Schritt wäre deshalb ein belastbarer kommerzieller Einsatz innerhalb der EU. Erst dann ließe sich besser beurteilen, ob aus erfolgreichen Produktionsversuchen ein skalierbares europäisches Baustoffgeschäft entstehen kann.

Fazit

Europas Klimapolitik verändert zunehmend die Frage, wie die CO2-Bilanz eines Gebäudes bewertet wird. Wenn ab 2028 zunächst große und ab 2030 sämtliche Neubauten ihr Treibhauspotenzial über den Lebenszyklus ausweisen müssen, geraten die Emissionen von Zement, Beton und Stahl stärker ins Blickfeld. Genau darin liegt die thematische Relevanz von First Graphene: PureGRAPH soll mit kleinen Zugabemengen die Leistungsfähigkeit von Beton verbessern und damit eine Reduzierung des Zementeinsatzes ermöglichen.

Die britischen Produktionsversuche mit mehr als 20.000 Tonnen eingesetztem Zement und über 10.000 hergestellten Dachziegeln zeigen nach Unternehmensangaben, dass die Technologie über das Laborstadium hinausgekommen ist. Ein breiter kommerzieller Durchbruch in der EU ist damit jedoch noch nicht bewiesen. Entscheidend werden weitere industrielle Referenzen, Kosten, Normenkonformität und eine skalierbare Nachfrage sein. Für Anleger lautet die zentrale Frage deshalb nicht, ob Europa Beton weiterhin braucht - sondern wie viel CO2 dieser Beton künftig noch verursachen darf.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21392244-eu-klimavorgaben-lenken-blick-graphenverstaerkten-beton

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ISIN: AU000000FGR3

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