Chinas 94-Prozent-Anteil am Batteriegraphit: Warum Kanada für Europa wichtiger wird

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Europa investiert Milliarden in Batteriefabriken, Stromspeicher und die Elektrifizierung seiner Industrie. Eine Abhängigkeit innerhalb dieser Wertschöpfungskette erhält jedoch bisher weniger Aufmerksamkeit: China steht für rund 94 Prozent des weltweiten Angebots an verarbeitetem Batteriegraphit. Das zeigen Daten der Internationalen Energieagentur. Gleichzeitig könnte die weltweite Graphitnachfrage nach unterschiedlichen IEA-Szenarien bis 2040 deutlich steigen. Für Europa entsteht damit ein strategisches Problem: Eigene Batteriefabriken allein schaffen noch keine unabhängige Batterielieferkette. Entscheidend ist auch, woher die Rohstoffe kommen und wo sie zu tatsächlich verwendbaren Materialien verarbeitet werden. An diesem Punkt gewinnt Kanada an Bedeutung. Die EU und Kanada vertiefen bereits ihre Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen und haben im Juni ausdrücklich eine verstärkte Kooperation bei Graphit vereinbart. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) könnte diese Entwicklung interessant werden. Das Unternehmen besitzt in Québec mit Lac Knife ein hochgradiges, weit entwickeltes Graphitprojekt und mit Lac Tétépisca eine der größten identifizierten Graphitressourcen in Amerika. Zusammen mit einer staatlich unterstützten Reinigungstechnologie entsteht daraus eine interessante Frage: Könnte Kanada langfristig einen Teil des Graphits liefern, den Europas Batterieindustrie benötigt?

Europas Batterieproblem beginnt vor der Gigafactory

Ein neues Whitepaper der European Advanced Carbon and Graphite Materials Association, kurz ECGA, lenkt den Blick genau auf diese vorgelagerte Lieferkette. Die zentrale Aussage: Europas Herausforderung besteht nicht einfach darin, irgendwo mehr Graphit zu fördern. Zwischen einer Graphitlagerstätte und einer fertigen Batterie liegen zahlreiche Verarbeitungsschritte. Das Erz muss zunächst gefördert und konzentriert werden. Für Batterieanwendungen folgen je nach Produkt unter anderem Reinigung, Mikronisierung, Sphäronisierung, Beschichtung und schließlich die Qualifizierung beim Kunden. Gerade diese mittleren Verarbeitungsschritte bleiben eine Schwachstelle westlicher Batterielieferketten. Eine europäische Zellfabrik kann deshalb auf europäischem Boden stehen und trotzdem von einer stark konzentrierten ausländischen Graphitlieferkette abhängig bleiben. Das ist der Unterschied zwischen Batterieproduktion in Europa und einer europäischen Batteriewertschöpfungskette.

94 Prozent: Die Verarbeitung bleibt der Engpass

Die jüngsten IEA-Daten verdeutlichen die Marktkonzentration. China stand 2025 für rund 94 Prozent des weltweiten Angebots an verarbeitetem Batteriegraphit. Dabei umfasst die IEA-Definition sowohl sphärisches Graphit aus natürlichem Flockengraphit als auch synthetisches Anodenmaterial. Besonders bemerkenswert: Die IEA erwartet zwar eine stärkere Diversifizierung beim Abbau von Naturgraphit, aber wesentlich weniger Bewegung in der Verarbeitung. Im Basisszenario könnte Chinas Anteil am Naturgraphitabbau von rund 80 Prozent 2025 auf 53 Prozent 2035 sinken. Beim verarbeiteten Batteriegraphit soll der chinesische Anteil dagegen lediglich von 94 auf rund 91 Prozent zurückgehen. Darin liegt der Engpass: Neue Minen außerhalb Chinas lösen das Problem nur dann, wenn gleichzeitig alternative Verarbeitungskapazitäten entstehen.

Auch Batteriespeicher treiben den Graphitbedarf

Zugleich verändert sich die Nachfrage. Graphit wird nicht nur für Elektrofahrzeuge benötigt. Die IEA weist für 2025 eine weltweite Graphitnachfrage von rund 5,78 Millionen Tonnen aus. Je nach Szenario könnte sie bis 2040 auf etwa 9,5 bis 13,3 Millionen Tonnen steigen; im Stated-Policies-Szenario sind es knapp 11 Millionen Tonnen. Ein Teil dieses Wachstums stammt aus stationären Batteriespeichern. Damit wird die Rohstoffversorgung für Europa zunehmend auch zu einer Energiefrage. Batteriespeicher sollen Stromnetze stabilisieren, erneuerbare Energien integrieren und Industrie sowie Rechenzentren absichern. Wer seine Energieinfrastruktur mit Batterien ausbaut, muss deshalb auch über die Lieferketten der darin verwendeten Materialien nachdenken.

Europa muss nicht jedes Gramm Graphit selbst abbauen

Genau an diesem Punkt wird die Beziehung zwischen Europa und Kanada interessant. Die ECGA argumentiert, dass Europa weiterhin Primärgraphit benötigen wird und dafür strategische Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Drittstaaten wichtig sind. Der Gedanke dahinter: Europa muss nicht zwangsläufig jeden Rohstoff selbst abbauen. Wichtiger ist die Verbindung verlässlicher Rohstoffquellen mit Verarbeitungskapazitäten in Europa oder bei Partnern. Damit könnte ein Modell entstehen, bei dem hochwertiges Ausgangsmaterial aus politisch eng verbundenen Ländern kommt und ein größerer Teil der nachgelagerten Wertschöpfung in Europa stattfindet.

Kanada und die EU sprechen bereits ausdrücklich über Graphit

Die politische Grundlage dafür besteht bereits. Kanada und die Europäische Union verfügen bereits über eine strategische Rohstoffpartnerschaft. Im März bekräftigten beide Seiten ihre Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Rohstoffen über Verarbeitung bis zu nachgelagerten Produkten. Am 11. Juni wurde die Verbindung noch konkreter: Kanadas Industrieministerin Mélanie Joly und EU-Kommissionsvizepräsident Stéphane Séjourné vereinbarten erste Schritte im gemeinsamen Industrial Policy Dialogue. Kanada nennt dabei ausdrücklich eine verstärkte Zusammenarbeit bei Graphit. Auch sicherheitspolitisch rücken beide Seiten enger zusammen: Kanada ist inzwischen das erste außereuropäische Land, das am europäischen SAFE-Instrument für gemeinsame Verteidigungsbeschaffung teilnimmt. Kanada wird damit für Europa zunehmend nicht nur Rohstoffland, sondern strategischer Industriepartner.

Warum Focus Graphite in diese Debatte passt

Für Focus Graphite eröffnet dieser Trend noch keine gesicherten europäischen Umsätze. Es gibt derzeit keine bekannte Abnahmevereinbarung zwischen Focus und einem großen europäischen Batteriehersteller. Entscheidend für die Einordnung ist die Struktur des Portfolios. Focus kontrolliert zwei zu 100 Prozent gehaltene Graphitprojekte in Québec, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen könnten. Lac Knife steht für hohen Graphitgehalt, Entwicklungsreife und bereits weitreichende Materialtests. Lac Tétépisca steht vor allem für Größenordnung und langfristiges Ressourcenpotenzial. Hinzu kommt die Entwicklung einer elektrothermischen Reinigungstechnologie. Die Verbindung von Rohstoff, Verarbeitung und möglicher Qualifizierung für nachgelagerte Anwendungen trifft eine zentrale Frage Europas: Nicht nur, wo Graphit liegt - sondern ob daraus in einer verbündeten Lieferkette tatsächlich nutzbares Material hergestellt werden kann.

Lac Knife beginnt bei 14,97 Prozent Graphit

Lac Knife im Nordosten Québecs ist das weiter entwickelte der beiden Projekte. Die 2023 aktualisierte Machbarkeitsstudie weist 9,31 Millionen Tonnen Probable Mineral Reserves mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Geplant sind über eine Minenlaufzeit von 27 Jahren durchschnittlich 47.781 Tonnen verkaufsfähiges Graphitkonzentrat pro Jahr. Die Studie errechnete bei einem Diskontsatz von acht Prozent einen Pre-Tax-NPV von 500,9 Millionen kanadischen Dollar, bei anfänglichen Investitionskosten von rund 236,5 Millionen kanadischen Dollar. Diese Werte beruhen auf den Annahmen der Machbarkeitsstudie und garantieren nicht, dass die prognostizierten wirtschaftlichen Ergebnisse tatsächlich erreicht werden.

Was der hohe Ausgangsgehalt bewirken kann

Bei Graphit kann der Erzgehalt konkrete Folgen für die Verarbeitung haben. Vereinfacht gesagt muss bei einem höhergradigen Vorkommen weniger Gestein verarbeitet werden, um eine bestimmte Menge enthaltenes Graphit zu gewinnen - wobei die tatsächliche Wirtschaftlichkeit selbstverständlich von zahlreichen weiteren Faktoren abhängt. Focus hat diesen Vorteil inzwischen auch im Pilotmaßstab untersucht. Bei einem 2026 durchgeführten Programm wurden rund acht Tonnen Lac-Knife-Material mit durchschnittlich 18,9 Prozent Kohlenstoff verarbeitet. Daraus entstanden etwa 850 Kilogramm Konzentrat mit 95,0 bis 98,7 Prozent Kohlenstoff allein durch mechanische Aufbereitung, bevor chemische oder thermische Reinigung eingesetzt wurde. Ein solches Konzentrat ist noch kein fertiges Batterieanodenmaterial. Die Ergebnisse verdeutlichen dennoch, weshalb die Qualität des Ausgangsmaterials für spätere Verarbeitungsschritte zählt.

Aus 98,7 Prozent wurden bei weiteren Tests 99,9996 Prozent

Besonders deutlich zeigt sich das bei der Reinigung. Focus meldete Ende 2025, dass Lac-Knife-Material durch elektrothermische Reinigung auf 99,9996 Gewichtsprozent Kohlenstoff - 5N+ - gebracht wurde. Gleichzeitig wurde eine Equivalent Boron Concentration von 2,03 ppm erreicht. Der Prozess kam nach Unternehmensangaben ohne Säuren und Halogengase aus. Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass Focus heute kommerziell Nuclear-Grade- oder anderes Ultra-High-Purity-Graphit verkauft. Sie demonstrieren aber, dass das Material auf einen außergewöhnlich hohen Reinheitsgrad gebracht werden konnte. Damit kommen neben klassischem Minenkonzentrat auch technisch anspruchsvollere Anwendungen als mögliche Produkte infrage.

Europa braucht neben Qualität auch große Mengen

Für die Frage langfristiger Mengen rückt Lac Tétépisca in den Vordergrund. Focus veröffentlichte 2026 eine aktualisierte NI-43-101-Ressourcenschätzung mit 120,2 Millionen Tonnen Indicated Mineral Resources bei durchschnittlich 10,27 Prozent Cg. Darin befinden sich rechnerisch rund 12,35 Millionen Tonnen Graphit in situ. Hinzu kommen 24,1 Millionen Tonnen Inferred Resources mit 9,88 Prozent Cg beziehungsweise rund 2,39 Millionen Tonnen enthaltenem Graphit. Wichtig ist die regulatorische Unterscheidung: Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Lac Tétépisca befindet sich zudem in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium als Lac Knife. Die Größenordnung zeigt aber, warum das Projekt für eine langfristige Lieferkettenstrategie interessant sein könnte.

Selbst bei höherem Cut-off bleibt eine ungewöhnliche Kombination

Die Sensitivitätsanalyse liefert einen weiteren Blick auf die Ressource. Wird statt des Basis-Cut-offs von 3,5 Prozent ein Cut-off von 10 Prozent Cg verwendet, verbleiben laut Ressourcenschätzung noch rund 54,7 Millionen Tonnen Indicated Resources mit durchschnittlich 14,70 Prozent Cg. Das bedeutet nicht, dass diese 54,7 Millionen Tonnen automatisch wirtschaftlich abgebaut werden können. Die Zahl zeigt jedoch, dass innerhalb der großen Gesamtressource erhebliche Mengen höhergradiger Mineralisierung enthalten sind. Für eine Industrie, die gleichzeitig über Versorgungssicherheit, Kosten und langfristige Mengen nachdenkt, ist genau diese Kombination aus Scale und Grade bemerkenswert.

Die Verbindung zwischen beiden Projekten könnte entscheidend sein

Für Focus könnte besonders die mögliche Verbindung zwischen Lac Knife und Lac Tétépisca interessant sein. Die kanadische Regierung hat Focus im Rahmen ihrer Global Partnerships Initiative 14,06 Millionen kanadische Dollar zugesagt. Das Geld soll die Pilotierung und kommerzielle Demonstration eines chemiefreien elektrothermischen Reinigungsverfahrens für Naturgraphit aus Lac Knife und Lac Tétépisca unterstützen. Wichtig bleibt: Die 5N+-Reinheit wurde bislang konkret mit Lac-Knife-Material demonstriert und darf nicht einfach auf die gesamte Tétépisca-Ressource übertragen werden. Das geförderte Programm ist aber ausdrücklich darauf ausgelegt, Material aus beiden Lagerstätten einzubeziehen. Perspektivisch könnten beide Projekte so eine gemeinsame technologische Plattform nutzen.

Lac Knife bietet Qualität, Tétépisca könnte Mengen liefern

Die mögliche Rolle der beiden Projekte lässt sich so zusammenfassen. Lac Knife liefert die weiter entwickelte hochgradige Ressource und bereits demonstrierte Materialqualität. Lac Tétépisca liefert das langfristige Ressourcenpotenzial. Die elektrothermische Reinigung könnte beide Ebenen mit höherwertigen Produkten verbinden. Genau das ist für Europas Diskussion relevant. Eine neue Graphitmine allein beseitigt keine Abhängigkeit, wenn das Konzentrat anschließend zur Weiterverarbeitung wieder durch dieselben konzentrierten Lieferketten geschickt werden muss. Gleichzeitig nützt eine technisch hervorragende Reinigungstechnologie wenig, wenn langfristig nicht genügend Rohstoff verfügbar ist. Für strategische Rohstoffprojekte zählen damit Erzgehalt, Größenordnung und Verarbeitung.

Für Europa könnte Kanada damit eine andere Rolle spielen als bisher

In der europäischen Debatte kann Kanada als Ergänzung zu einer heimischen Rohstoffindustrie eine Rolle spielen. Europa könnte eigene Verarbeitungskapazitäten und aktive Anodenmaterialproduktion aufbauen und gleichzeitig Rohstoffe beziehungsweise Vorprodukte aus politisch eng verbundenen Ländern beziehen. Genau dafür existiert bereits die institutionelle Grundlage. Die EU und Kanada arbeiten seit Jahren bei kritischen Rohstoffen zusammen und haben diese Partnerschaft 2026 weiter vertieft. Dass beide Seiten inzwischen Graphit ausdrücklich als Feld für zusätzliche Zusammenarbeit nennen, macht diese Verbindung besonders relevant. Focus besitzt dadurch noch keinen europäischen Kunden. Aber ein kanadisches Projekt, das hohe Grade, erhebliche Ressourcen und Downstream-Technologie miteinander verbinden will, passt grundsätzlich in genau diese entstehende Architektur.

Chinas Kostenvorsprung bleibt die wirtschaftliche Hürde

Die wirtschaftlichen Hürden bleiben erheblich. China besitzt nicht nur enorme Produktionskapazitäten, sondern jahrzehntelange Erfahrung, bestehende Infrastruktur und integrierte Lieferketten. Die IEA erwartet deshalb selbst bis 2035 weiterhin einen chinesischen Anteil von rund 91 Prozent beim verarbeiteten Batteriegraphit. Westliche Projekte müssen also nicht lediglich technisch funktionieren. Sie müssen finanziert, genehmigt und gebaut werden, Material zuverlässig qualifizieren und langfristig wirtschaftlich mit etablierten Lieferketten konkurrieren können. Für Focus bedeutet das konkret: Lac Knife muss die verbleibenden Genehmigungs-, Finanzierungs- und Bauphasen erfolgreich durchlaufen. Lac Tétépisca benötigt weitere metallurgische, technische und wirtschaftliche Arbeiten. Und die Reinigungstechnologie muss vom erfolgreichen Test in Richtung skalierbarer kommerzieller Anwendung entwickelt werden.

Fazit

Europas Batterieproblem lässt sich nicht allein mit neuen Gigafactories lösen. China kontrolliert rund 94 Prozent des weltweiten Angebots an verarbeitetem Batteriegraphit, und selbst die IEA erwartet in den kommenden Jahren nur eine langsame Diversifizierung dieses entscheidenden Verarbeitungsschritts. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Graphit durch Elektrofahrzeuge, stationäre Batteriespeicher und andere Anwendungen weiter. Europa betrachtet seine Rohstoffstrategie deshalb zunehmend über die eigenen Grenzen hinaus; Kanada gewinnt als enger Liefer- und Industriepartner an Gewicht. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) entsteht daraus noch kein garantierter Absatzmarkt. Aber das Unternehmen besitzt eine Kombination, die gut zur neuen europäischen Fragestellung passt: Lac Knife steht für Grade und Entwicklungsreife, Lac Tétépisca für Scale und die staatlich unterstützte elektrothermische Reinigung für Processing. Ob Focus daraus ein kommerziell erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt, hängt von Finanzierung, Genehmigungen, technischer Skalierung und Kundenqualifizierung ab. Für Europa reicht die Frage nach Graphitvorkommen allein längst nicht mehr aus. Sie lautet: Woher bekommt Europa langfristig genügend hochwertiges Graphit aus vertrauenswürdigen Ländern - und wie wird daraus das Material, das seine Batterieindustrie tatsächlich benötigt? Kanada könnte auf diese Frage einen Teil der Antwort liefern.

Quelle:

ECGA - Securing Europe's Energy Transition: The Strategic Role of Graphite, September 2026

https://ecga.net/wp-content/uploads/2026/09/ECGA_White_Paper_Graphite_in_Energy_Storage-FIN.pdf

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026

Government of Canada - Minister Joly reinforces strategic ties with European Commission at Conference of Montreal, 11.06.2026

https://www.canada.ca/en/innovation-science-economic-development/news/2026/06/minister-joly-reinforces-strategic-ties-with-european-commission-at-conference-of-montreal.html

Government of Canada - Joint Statement by Minister Hodgson and Executive Vice-President Séjourné, 02.03.2026

https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2026/03/joint-statement-by-minister-hodgson-and-executive-vice-president-sejourne.html

Council of the European Union - SAFE: Council concludes agreement with Canada, 15.06.2026

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/15/safe-council-concludes-agreement-with-canada/

Government of Canada - Global Partnerships Initiative: Focus Graphite - C$14.06 million for electrothermal purification

https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/federal-support-for-critical-mineral-projects-and-value-chains/global-partnerships-initiative.html

Focus Graphite - Focus Graphite Announces One of the Largest Identified Graphite Deposits Globally at the Lac Tétépisca Project, 07.05.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

Focus Graphite - Lac Tétépisca Project / 2026 Mineral Resource Estimate

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

Focus Graphite - Lac Knife Project / 2023 Feasibility Study

https://focusgraphite.com/lac-knife/

Focus Graphite - Focus Graphite Announces Benchmark Feasibility Study Update for its Lac Knife Graphite Project, Québec, 06.03.2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves 99.9996 wt% Ultra-High Purity and 2.03 ppm EBC in Follow-On Testing, 11.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

Focus Graphite - Focus Graphite Completes Final Major ESIA Technical Study, Advancing Lac Knife Toward Permitting, 15.06.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-completes-final-major-esia-technical-study-advancing-lac-knife-toward-permitting/

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