The following instruments on XETRA do have their first trading 29.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2026
Aktien
1 KYG3R23E1004 FST Corp.
2 US5309091008 Liberty Live Holdings Inc. SER A
3 US58517W1036 Megaworld Corp. ADR
4 GB00BDT89C08 Supreme PLC
5 SE0030361606 Linjemontage I Grastorp AB
6 HK0001353686 Dragon Gold Mining Ltd.
7 AU0000016883 Sultan Resources Ltd.
8 US45257L2079 Immutep Ltd. ADR
9 US92346X3052 VerifyMe Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3517381XXX Ford Motor Credit Co. LLC
2 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.
3 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.
4 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
5 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
6 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
7 XS3516262XXX SoftBank Group Corp.
8 XS3516261XXX SoftBank Group Corp.
9 US900123DXXX Türkei, Republik
10 US91282CRXXX United States of America
11 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
12 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
13 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 US91282CRXXX United States of America
20 IE000WLI0XXX Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
21 IE0002QTPXXX Invesco Global ex USA Enhanced Equity UCITS ETF
22 IE00068R3XXX Invesco Japan Enhanced Equity UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2026
Aktien
1 KYG3R23E1004 FST Corp.
2 US5309091008 Liberty Live Holdings Inc. SER A
3 US58517W1036 Megaworld Corp. ADR
4 GB00BDT89C08 Supreme PLC
5 SE0030361606 Linjemontage I Grastorp AB
6 HK0001353686 Dragon Gold Mining Ltd.
7 AU0000016883 Sultan Resources Ltd.
8 US45257L2079 Immutep Ltd. ADR
9 US92346X3052 VerifyMe Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3517381XXX Ford Motor Credit Co. LLC
2 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.
3 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.
4 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
5 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
6 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
7 XS3516262XXX SoftBank Group Corp.
8 XS3516261XXX SoftBank Group Corp.
9 US900123DXXX Türkei, Republik
10 US91282CRXXX United States of America
11 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
12 FR001401BXXX L'Oréal S.A.
13 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 US91282CRXXX United States of America
20 IE000WLI0XXX Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF
21 IE0002QTPXXX Invesco Global ex USA Enhanced Equity UCITS ETF
22 IE00068R3XXX Invesco Japan Enhanced Equity UCITS ETF
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