The following instruments on XETRA do have their first trading 29.09.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.09.2026Aktien1 KYG3R23E1004 FST Corp.2 US5309091008 Liberty Live Holdings Inc. SER A3 US58517W1036 Megaworld Corp. ADR4 GB00BDT89C08 Supreme PLC5 SE0030361606 Linjemontage I Grastorp AB6 HK0001353686 Dragon Gold Mining Ltd.7 AU0000016883 Sultan Resources Ltd.8 US45257L2079 Immutep Ltd. ADR9 US92346X3052 VerifyMe Inc.Anleihen/ETF1 XS3517381XXX Ford Motor Credit Co. LLC2 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.3 US50155QAXXX Kyndryl Holdings Inc.4 FR001401BXXX L'Oréal S.A.5 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.6 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.7 XS3516262XXX SoftBank Group Corp.8 XS3516261XXX SoftBank Group Corp.9 US900123DXXX Türkei, Republik10 US91282CRXXX United States of America11 FR001401BXXX L'Oréal S.A.12 FR001401BXXX L'Oréal S.A.13 USJ7600PAXXX SoftBank Group Corp.14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 US91282CRXXX United States of America20 IE000WLI0XXX Invesco Global Small Cap Enhanced Equity UCITS ETF21 IE0002QTPXXX Invesco Global ex USA Enhanced Equity UCITS ETF22 IE00068R3XXX Invesco Japan Enhanced Equity UCITS ETF