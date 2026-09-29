Die AbCellera-Aktie setzt ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und stieg gestern um +9,61% auf 13,92 US$. Damit erreicht die Biotech-Aktie eine zentrale Widerstandszone knapp unter 14,50 US$. RSI, MACD und das bullische Elliott-Wellen-Szenario sprechen weiterhin für steigende Kurse. Nach der steilen Rallye wächst jedoch zugleich das Risiko eines zwischenzeitlichen Rücksetzers. Chartanalyse zur AbCellera-Aktie Seit dem Tief bei knapp 1,90 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de