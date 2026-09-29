Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group - Deutscher Spezialist für thermische Verfahrenstechnik - Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio. - Mehr als 1.300 realisierte Projekte für über 500 Kunden in 80 Ländern - Closing der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2026 Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH ("Steinmüller") von der IHI Corporation ("IHI Group") unterzeichnet. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines Share-Deals, dessen Closing vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen für das vierte Quartal 2026 erwartet wird. Die Wurzeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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