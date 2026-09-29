2G Energy nimmt die Wachstumsstory eine neue Dimension an. Der Spezialist für dezentrale Kraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmepumpen hat im dritten Quartal erneut einen Auftragseingang von mehr als 400 Millionen Euro verbucht. Haupttreiber ist das Geschäft mit Rechenzentren - doch auch die klassischen Märkte entwickeln sich deutlich positiv. Die Konsequenz folgt unmittelbar: Der Vorstand hebt die Umsatzprognose für 2027 an und legt erstmals konkrete Ziele für 2028 vor. Dann sollen bereits 750 bis 850 Millionen Euro Umsatz erreicht werden. Zum Vergleich: Für 2026 erwartet 2G weiterhin rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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