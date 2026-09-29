Die diesjährige Festive-Kooperation präsentiert neue limitierte Kaffees, Aromen und Statement-Maschinen sowie eine faszinierende Kampagne, die die festliche Jahreszeit einläutet

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VEVEY, Schweiz, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Festive Season vereinen Nespresso und Swarovski ihre Expertise in einer besonderen Zusammenarbeit, die auf die Frage What Else? mit einer gemeinsamen Kreation antwortet, die reich an Aromen und voller Faszination ist. Mutig, farbenfroh und extravagant verbinden die beiden ikonischen Marken ihre Expertise und präsentieren funkelnde Geschenke und außergewöhnliche Kaffees, die für die Festtage und darüber hinaus geschaffen wurden.

Nespresso, der weltweite Pionier für Premium-Kaffee, präsentiert eine neue Kollektion genussvoller, limitierter schwarzer und aromatisierter Kaffeemischungen sowie Rezepte, mit denen sich der Luxus des Augenblicks genießen lässt und eine schimmernde Auswahl an Accessoires, die jeden Kaffeemoment zum Strahlen bringen. Die Kollektion präsentiert sich in einer auffälligen Verpackung, die von Swarovskis charakteristischer achteckiger Form und Farbpalette inspiriert ist und die Opulenz der Marke in einer Zusammenarbeit einfängt, die Handwerkskunst und Kreativität für die magischsten Festive-Momente in den Mittelpunkt stellt.





Eine Welt entdecken, in der jeder Kaffeemoment strahlt

Licht, Geschmack und Handwerkskunst vereinen sich in einer Kampagne, die an jeder Ecke zum Staunen und Entdecken einlädt. Jeder Moment enthüllt eine neue Facette der Kooperation, inspiriert vom Zusammenspiel aus Brillanz und Farbe, das Swarovskis ikonische Ästhetik prägt. Als Hommage an Neugier und Genuss fängt sie die Freude am Entdecken des Unerwarteten ein und spiegelt so die Magie der Festtage wider. Mit Nespressos charakteristischem What else? wird daraus eine offene Einladung, strahlende Momente zu genießen und ihre unendlichen Möglichkeiten immer weiter zu entdecken.

Gourmet-Kaffeemischungen, die das Gefühl der Festtage einfangen

Gemeinsam zeigen Nespresso und Swarovski die Kunst des Kaffeegenusses. Limitierte Kaffees, darunter zwei aromatisierte Mischungen, wurden kreiert, um jeden Moment mit unvergleichlicher Kaffeekompetenz zu veredeln.

Als Einladung, die Festtagssaison mit einem Hauch freudvoller Extravaganz zu feiern, umfasst die gemeinsam kreierte Kollektion den Festive Crystal Spark Espresso für Original und den Festive Crystal Spark Double Espresso für Vertuo. Es zeigt sich eine Welt festlichen Lichts mit einer warmen Mischung südamerikanischer Arabicas aus Guatemala und Costa Rica, ergänzt durch asiatischen Robusta. Die Wärme von geröstetem Getreide und sanften Kakaonoten wird durch feine Karamellnuancen und dezente Gewürznoten harmonisch ausbalanciert. Der Kaffee kann klassisch genossen werden oder als Matcha Affogaccino zu kulinarischer Kreativität inspirieren.





Eine Welt festlicher Extravaganz eröffnet sich mit den aromatisierten Kaffees von Nespresso, die aus brasilianischen und kolumbianischen Arabicas komponiert sind. Nespressos üppiger Hazelnut Brownie Flavored verbindet reichhaltigen Fudge-Brownie mit dem warmen, nussigen Aroma gerösteter Haselnüsse zu einem köstlichen Genuss für die Festtage. Oder für einen besonderen Genuss: der Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee. Vollmundige, konfitürenartige Blaubeernoten, reichhaltiger Cheesecake und sanfte Karamellnoten machen diese köstliche Mischung zu einer überraschenden Sinneserfahrung.





Extravagante Geschenke und luxuriöse Genussmomente

Als weiteres Highlight gibt es die renommierten NespressoAdventskalender, die sich elegant öffnen und neue Kaffees enthüllen, während sich altbekannte Favoriten wiederentdecken lassen. Sorgfältig für Original und Vertuo gestaltet, sind ausgewählte Tage dem Teilen gewidmet und enthalten zwei Kaffeekapseln, die gemeinsam mit einem geliebten Menschen genossen werden können, sowie ein exklusives Accessoire, das ausschließlich im Adventskalender erhältlich ist und jeden Moment des Entdeckens noch besonderer macht.

Die Kollektion präsentiert außerdem zwei sammelbare Kristallornamente, die von den ikonischen Original- und Vertuo-Kapseln inspiriert sind und Swarovskis Pionierarbeit im Umgang mit Kristallen perfekt mit Nespressos Kaffeekompetenz verbinden. Die Zusammenarbeit sorgt zusätzlich für Freude durch die Einführung exklusiver Pixie-Tassen in leuchtendem Grün (Espresso-Format) und Rosa (Lungo-Format), die dem Kaffeeerlebnis einen Hauch von Funkeln verleihen. Und in diesem Jahr interpretiert Nespresso seinen klassischen Travel Mug in schickem grünem Edelstahl neu, vollständig verziert mit Swarovskis charakteristischem Muster und kombiniert mit einer passenden Halterung, die mit 36 grünen Kristallen besetzt ist.





Darüber hinaus präsentiert Nespresso luxuriöse Festive Schokoladen, die die Ästhetik der Kollektion in einer neuen, genussvollen Form widerspiegeln, die von Kristallschliffen inspiriert ist. Ob als Geschenk für einen geliebten Menschen oder als Genuss für sich selbst - dieses köstliche Geschenk sollte man sich nicht entgehen lassen.

Eine eindrucksvolle Statement-Maschine

Diese Kooperation definiert das High-End-Kaffeeerlebnis neu, indem sie Nespressos Exzellenz bei der Kaffeezubereitung mit Swarovskis akribischer technischer Brillanz verbindet und so gemeinsam eine unverzichtbare CitiZ Platinum Maschine mit Kristallverzierungen kreiert. Ein extravagantes Geschenk für alle, die außergewöhnlichen Kaffee und Selbstausdruck schätzen.





Luxuriöse kulinarische Kreationen

Für einen zusätzlichen Hauch von Extravaganz hat Nespresso neue Rezepte entwickelt, um mit seinen limitierten Kaffees und Aromen unendliche Kreationen zu entdecken. Der ausdrucksstarke Blueberry Cheesecake Creamy Iced Latte gießt eine gemischte Kombination des Blueberry Cheesecake Flavored Kaffee auf Eis und sorgt so für eine erfrischende Balance aus Süße, Farbe und Kreativität. Der Hazelnut Pink Brownie Mocktini hingegen ist eine raffinierte Kombination aus Hazelnut Brownie Flavored Kaffee, samtiger Milch und einem Hauch von Schokolade - für Momente, in denen sich Kaffee noch ein wenig magischer anfühlen darf. Für noch mehr kulinarische Kreativität bietet der Crystal Spark Matcha Affogaccino von Nespresso eine cremige, vollmundige Variante des klassischen Affogato. Die feine Süße von Pistazieneis verbindet sich mit dem warmen Charakter des Crystal Spark Kaffees und wird mit samtigem, mit Matcha verfeinertem Milchschaum und einer Prise gehackter Pistazien abgerundet. Ein eleganter Genuss, der Kaffeemomente in pures Vergnügen verwandelt.





Die Nespresso x Swarovski Festive Collection wird im Laufe des Septembers und Oktobers in den Nespresso Märkten eingeführt und für begrenzte Zeit online sowie in den Nespresso Boutiquen erhältlich sein. Ausgewählte Produkte der Kollektion werden zudem weltweit in ausgewählten Swarovski Boutiquen erhältlich sein.

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Yasmin Ajani - Yasmin.Ajani@karlaotto.com

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