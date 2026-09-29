Die Aktie von Cambria Gold Mines steht derzeit unter erheblichem Verkaufsdruck. Seit dem Hoch von 2,09 CA$ Ende April befindet sich der Titel in einem klaren Abwärtstrend. Zuletzt rutschte der Kurs sogar wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 1,00 CA$ und die 50-Tage-Linie. Fundamental gibt es jedoch eine Reihe neuer Entwicklungen, die langfristig für deutlich mehr Fantasie sorgen könnten. Besonders die jüngsten Bohrergebnisse und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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