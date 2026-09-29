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Docusign zeigt in Zürich, wie KI Vertragsprozesse neu gestaltet



29.09.2026 / 13:25 CET/CEST

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Mit der KI-Engine Docusign Iris und Agentic Workflows nutzen Schweizer Unternehmen Vertragsdaten sicher und effizient ZÜRICH, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU) hat bei seinem Flagship-Event Momentum on Tour, das erstmals in der Schweiz stattfand, gezeigt, wie lokale Unternehmen mit Intelligent Agreement Management (IAM) Vertragsprozesse optimieren und Vertragsdaten besser nutzen können. Im Fokus standen KI-gestützte Workflows für geschäftskritische Bereiche, die Abläufe beschleunigen, Fehler reduzieren und Fachabteilungen entlasten. Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der Frage, wie Schweizer Unternehmen Künstliche Intelligenz und Automatisierung wertschöpfend einsetzen können, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance einzugehen. Dies gilt insbesondere für international agierende Organisationen, die mehrere Rechtsrahmen navigieren müssen. Die Lösungen von Docusign sind passgenau auf die spezifischen Marktanforderungen ausgerichtet: Sie gewährleisten die Konformität mit dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) und tragen den hohen Erwartungen an Datenhoheit, während sie gleichzeitig dem wachsenden Effizienzdruck und Fachkräftemangel in komplexen Systemlandschaften entgegenwirken. Docusign bietet mit IAM eine KI-gestützte Plattform, mit der Teams in Vertrieb, Einkauf, HR, Rechtsabteilungen und weiteren Bereichen Verträge nicht nur analysieren, sondern auf Basis der darin enthaltenen Informationen direkt handeln können. Die Docusign KI Engine Iris in IAM ermöglicht es, Vertragsdaten zu nutzen, um Genehmigungen zu steuern, riskante Klauseln zu identifizieren, bevorstehende Verlängerungen sichtbar zu machen, Änderungsvorschläge zu erstellen, Workflows auszulösen und nachgelagerte Prozesse mit den bereits genutzten Systemen zu verbinden. Vertragsprozesse als System of Action Verträge sind zentrale Auslöser geschäftlicher Entscheidungen, von Einstellungen und Lieferantenbeziehungen bis hin zu Kundeninteraktionen. Dennoch bleiben die darin enthaltenen Daten häufig ungenutzt oder sind nur mit hohem manuellem Aufwand zugänglich. Docusign IAM macht Verträge zu einem vernetzten System of Action. Aktionsbasierte Trigger entlang des Vertragslebenszyklus stoßen Folgeprozesse an, während Daten aus Vertragsportfolios für fundierte Entscheidungen genutzt werden können. Eine aktuelle Deloitte Studie zeigt, dass Unternehmen mit agentischen Workflows und einer durchgängigen Lösung für Vereinbarungen einen fast 30 Prozent höheren Return on Investment (ROI) erzielen als Unternehmen ohne solche Lösungen. Damit ist der Rückstand an manuellen Vertragsaufgaben bei Erstellung, Dateneingabe und Risikoprüfung gemeint. Dadurch gewinnen Rechtsabteilungen, Vertrieb und Einkauf Zeit für strategischere Aufgaben. "Die Zukunft von Unternehmenssoftware liegt in künstlicher Intelligenz, die direkt in alltägliche Arbeitsabläufe integriert ist. Die KI-gestützte Plattform IAM erzielt bereits heute bei mehr als 40.000 Kunden weltweit messbare Ergebnisse: Sie verwandelt statische Verträge in automatisierte, vernetzte Prozesse und schafft damit die technologische Grundlage, Vertragsabläufe effizienter zu gestalten, ohne Abstriche bei der Sicherheit", sagt Kai Stübane, Managing Director DACH bei Docusign. KI direkt in den Vertrags-Workflows Die Fähigkeit von IAM, Vereinbarungen im vollständigen Geschäftskontext zu verstehen, ist besonders relevant für Schweizer multinationale Unternehmen. Sie müssen Schweizer Datenschutzanforderungen, die EU-Datenschutz-Grundverordnung und neue Regelwerke wie den EU AI Act miteinander in Einklang bringen. Mit Funktionen wie Docusign Agents und Agent Studio kann IAM relevante Pflichten und Richtlinien in Vereinbarungen erkennen und darauf aufbauend passende Folgeprozesse anstoßen. Der Docusign MCP Server ermöglicht es zudem, Agreement Intelligence und kontrollierte Aktionen direkt in Anwendungen wie Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot oder Slack zu nutzen. "Schweizer Unternehmen stehen vor der Aufgabe, ein Höchstmaß an Compliance mit der Geschwindigkeit moderner KI-Prozesse zu verbinden. Verträge bilden das Fundament fast jeder Geschäftsbeziehung, doch ihre Daten bleiben oft ungenutzt. Mit Docusign IAM und agentischer KI betten wir Intelligenz direkt dort ein, wo Teams täglich arbeiten. So verbinden wir globale Technologie-Power mit lokaler Rechtssicherheit nach Schweizer Standards", sagt Stübane. Neue KI- und agentenbasierte Funktionen auf Basis von Docusign Iris In Zürich gab Docusign einen Einblick in die weitere Produkt-Roadmap und stellte seine neuen Fähigkeiten auf Basis von Docusign Iris im Detail vor:

AI Assistant für die Arbeit mit Vereinbarungen und Vertragsdaten direkt im Arbeitskontext - sofort verfügbar

für die Arbeit mit Vereinbarungen und Vertragsdaten direkt im Arbeitskontext - sofort verfügbar Docusign Agents und Agent Studio für KI-gestützte und orchestrierte Vertrags-Workflows - sofort verfügbar

für KI-gestützte und orchestrierte Vertrags-Workflows - sofort verfügbar Docusign MCP Server ermöglicht KI-Agenten in Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Slack und anderen MCP-Clients den direkten Zugriff auf Agreement Intelligence und kontrollierte Aktionen - verfügbar ab 30. September 2026 Weitere Informationen Weitere Informationen zu Docusign Intelligent Agreement Management finden Sie hier . Pressekontakt:

media@docusign.com Über Docusign Docusign erweckt Verträge zum Leben. Mehr als 1,9 Millionen Kunden und mehr als eine Milliarde Nutzer in über 180 Ländern nutzen die Lösungen von Docusign, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und den Alltag von Menschen zu vereinfachen. Mithilfe von intelligentem Vertragsmanagement macht Docusign wertvolle Daten und Informationen sichtbar, die in Dokumenten oft verborgen bleiben. Bislang waren diese Informationen häufig von anderen Geschäftsprozessen losgelöst, was Unternehmen Zeit, Geld und Chancen kostete. Mit der Docusign Intelligent Agreement Management Plattform können Unternehmen Verträge erstellen, verwalten und ihnen zustimmen, mit Lösungen, die vom führenden Anbieter im Bereich der E Signatur und des Vertragslebenszyklusmanagements entwickelt wurden. Mehr Informationen unter www.docusign.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/docusign-zeigt-in-zurich-wie-ki-vertragsprozesse-neu-gestaltet-302892818.html



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