Die Nvidia-Aktie präsentiert sich weiterhin in starker Verfassung und notiert nur knapp unterhalb des Rekordhochs von Mitte Mai bei 236,54 US$. Zu Wochenbeginn legte der Anteilsschein in einem schwachen Marktumfeld +1,7% zu und schloss bei 228,86 US$. Am Dienstag tendiert der Kurs vorbörslich ebenfalls höher. Steht der nächste Ausbruch kurz bevor und ist die Aktie weiterhin einen Kauf wert? 235 Milliarden US$ als Vertrauensbeweis Nvidia liefert gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de