Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Nach einer "Entdeckung innerhalb einer Entdeckung" bei Lawson 4 treibt MAX Power sein Programm zur kommerziellen Validierung von "Natural Hydrogen" mit einer 30 km langen Step-out-Bohrung voran, um die "Falle und Versiegelung" der Prairie-Evaporit-Formation zu untersuchen. Zudem schreiten die detaillierten Planungen für ein umfangreiches Komplettierungsprogramm in der gesamten Lawson-Region voran, bei dem Durchfluss, Volumen und "Natural Hydrogen"-Konzentrationen im Fokus stehen.

Neues Video: Das nächste Kapitel

https://youtu.be/LUIHqS35rMg

Regina, SK - 29. September 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, mitteilen zu können, dass die Bohrung Lawson 5 wie erwartet voranschreitet und die Zwischenverrohrung gestern in einer Tiefe von etwa 1.100 Metern (gemessene Tiefe) abgeschlossen wurde. Der erste wichtige Horizont von Interesse innerhalb der nächsten mehreren hundert Meter wird die "Prairie Evaporite" sein, die als entscheidendes Fallen- und Dichtungsmerkmal für die Anreicherung von natürlichem Wasserstoff interpretiert wird. In tieferen Schichten steuert ein verwerfungsbehaftetes Kluftsystem den Auflösungsprozess des Evaporitsalzes im Grundgebirgskomplex und wird für das technische Team von MAX Power von großem Interesse sein, da es versucht, den Umfang der Lawson-Entdeckung erheblich zu erweitern.

Lawson 5 ist ein 30 km weit nordöstlich von Lawson 4 gelegener Step-out-Bohrloch und untersucht die potenzielle West-Ost-Ausdehnung von Kanadas erstem unterirdischen Naturwasserstoffsystem, das sich von den ersten vier Bohrlöchern in der Nähe von Central Butte bis zur "Salt Wall" am Rand des Prairie Evaporite erstreckt. Der "Salt-Wall-Korridor" verläuft in Nord-Süd-Richtung über 475 km durch den von MAX Power dominierten Genesis Trend bis zur Grenze zwischen Saskatchewan und North Dakota, was die potenziellen Auswirkungen eines Erfolgs

bei Lawson 5 auf den Umfang des Projekts noch weiter unterstreicht.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: "Nach einer ersten Auswertung der Bohrkerne aus den wichtigsten Abschnitten ist Lawson 4 für uns noch spannender, daher freuen wir uns sehr auf die Ergebnisse von Lawson 5. Wir wissen, dass Flüssigkeiten und Gase vom Südwesten aus in Aufwärtsrichtung zur Salt Wall gewandert sind. Wir haben nicht gezögert, den Abstand auf 30 Kilometer zu vergrößern - wir testen weiterhin intensiv ein geologisches Modell, mit dem wir von Anfang an großen Erfolg hatten. Die detaillierte Planung für unsere nächste Komplettierungsrunde läuft weiter, und wir freuen uns darauf, sehr bald weitere Details dazu bekannt zu geben."

Auszug aus dem PRmediaNow-Interview von Cyndi Edwards mit Chad Levesque

"Wenn die Geologie etwas aussagt, begünstigt sie die Mutigen" - erster Auszug aus dem Interview zwischen Cyndi Edwards von PRmediaNow und Chad Levesque, Präsident von MAX Power. Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um das Interview anzusehen.

https://youtu.be/qkGvnNxFfb0

Abbildung 1 - Der Genesis-Trend

Warum dies für Investoren wichtig ist

Lawson 5 stellt für MAX Power einen entscheidenden Test hinsichtlich des Umfangs dar. Die ersten vier Lawson-Bohrlöcher haben schrittweise Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff definiert. Nun, etwa 30 km nordöstlich davon, beginnt Lawson 5 zu prüfen, ob sich die bei Lawson identifizierte geologische Struktur in Richtung des "Salt Wall"-Korridors und in ein weitaus größeres regionales Umfeld erstreckt. Der "Salt Wall"-Korridor erstreckt sich über etwa 475 km durch den "Genesis Trend" in Richtung North Dakota, während Bracken, etwa 325 km südwestlich auf einem anderen Trend, mehrere vielversprechende Zonen für natürliches Wasserstoff und Helium enthält. Zusammen erweitern diese Ziele die Explorationshypothese weit über die Grenzen eines einzelnen Entdeckungsgebiets hinaus.

Die größere Chance liegt auf Beckenebene. Lawson 5 untersucht das geologische Potenzial, während die anstehenden Fertigstellungen bei Lawson und Bracken darauf ausgelegt sind, die entscheidenden kommerziellen Fragen hinsichtlich Zusammensetzung, Durchfluss und Förderbarkeit zu klären. Gleichzeitig erweitert jede Bohrung den firmeneigenen Datensatz aus geologischen, geophysikalischen und reservoirbezogenen Daten, der in MAXX LEMI einfließt. MAX Power treibt somit zwei zunehmend miteinander verbundene Bereiche voran: die Chancen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs unter Saskatchewan und den Wissensaufbau, um diese Systeme in größerem Maßstab zu verstehen und potenziell zu identifizieren.

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

Geänderte Marketingvereinbarung

MAX Power hat seine Vereinbarung über Investorenmarketing und -beratung (die "Vereinbarung") mit RazorPitch Inc. ("RazorPitch"), die zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. September 2026 bekannt gegeben wurde, geändert, um den Leistungsumfang zu erweitern und die im Rahmen der Vereinbarung zu zahlende Vergütung zu erhöhen.

Im Rahmen der Änderung wird RazorPitch zusätzlich zu den zuvor im Rahmen der Vereinbarung offengelegten Dienstleistungen weitere Marketingdienstleistungen zur Steigerung der Investorenbekanntheit erbringen, darunter digitales Marketing, Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing und Maklermarketing sowie Dienstleistungen zur Nachrichtenverbreitung.

Als Gegenleistung für die zusätzlichen Dienstleistungen zahlt das Unternehmen RazorPitch eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von 200.000 US-Dollar, wodurch sich die gemäß der geänderten Vereinbarung an RazorPitch zu zahlende Barvergütung auf insgesamt 350.000 US-Dollar beläuft. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung sind keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung an RazorPitch auszugeben.

Alle übrigen Bestimmungen der Vereinbarung bleiben unverändert. Nach Kenntnis von MAX Power stehen RazorPitch und seine Geschäftsführer in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. RazorPitch ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Werbeaktivitäten den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen.

Beauftragung von PRmediaNow

Das Unternehmen hat erneut einen Dienstleistungsvertrag mit PRmediaNow abgeschlossen, um Medien- und Kommunikationsdienstleistungen zu erbringen, die darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens und seiner Geschäftsaktivitäten zu steigern. Diese Aktivitäten sollen redaktionelle Berichterstattung in Mainstream-Medien, Fachpublikationen, Podcasts und anderen Medienbereichen generieren.

PRmediaNow erhält eine Vergütung in Höhe von 5.000 Dollar pro Monat für einen Zeitraum von sechs Monaten, beginnend am 1. September 2026 und endend am 1. März 2027. Darüber hinaus hat das Unternehmen PRmediaNow 75.000 Aktienoptionen gewährt, die zu einem Preis von 3,68 $ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Tag der Gewährung ausgeübt werden können, vorbehaltlich der Richtlinien der Canadian Securities Exchange (der "CSE").

PRmediaNow Inc. hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Ontario, und unterhält eine Zweigstelle in Tampa, Florida. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Medienberichterstattung zu generieren und Videoinhalte zu produzieren, darunter auf Aktionäre ausgerichtete Interviews, die von der erfahrenen Moderatorin Cyndi Edwards geführt werden. Frau Edwards hat sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada Fernsehnachrichtensendungen moderiert und war zuletzt Moderatorin einer Morgensendung, die in 180 US-Märkten ausgestrahlt wurde.

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Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

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MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

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Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die "Lawson Discovery" des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

mailto:info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollte", "wird" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter unter anderem, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, die geplanten Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet verlaufen, Ausrüstung und Personal nach Bedarf verfügbar sind, geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung der Projekte des Unternehmens unterstützen und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne, Erwartungen oder Ziele des Unternehmens erreicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen über das Unternehmen sowie über die Risiken und Ungewissheiten, die seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb beeinflussen, sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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