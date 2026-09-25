Natürlicher Wasserstoff: Warum sich Makenita Resources zwischen Bill-Gates-Kapital und Rio Tinto positioniert

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Unter der Erdoberfläche nimmt ein neuer Wettlauf um Rohstoffe Gestalt an. Natürlicher Wasserstoff - Wasserstoff, der durch geologische Prozesse im Untergrund entsteht - zieht zunehmend bedeutendes Kapital an. Große Investoren und Rohstoffkonzerne positionieren sich in einer Branche, die noch am Anfang ihrer Entwicklung steht. Für kleinere Explorationsunternehmen wie Makenita Resources eröffnet dieses wachsende Interesse die Chance, sich frühzeitig aussichtsreiche Flächen zu sichern.

Im Mittelpunkt dieses aufkommenden "Goldrauschs" steht das US-Unternehmen Koloma. Ein Branchenbericht beschreibt das Start-up für natürlichen Wasserstoff als von prominenten Investoren unterstützt, darunter Breakthrough Energy Ventures, der von Bill Gates gegründete Klima- und Technologiefonds. Zu den weiteren genannten Geldgebern gehören Khosla Ventures, Amazons Climate Pledge Fund und United Airlines.

Neuere Finanzierungsdaten zu Koloma beziffern das insgesamt eingeworbene Kapital auf 356 Mio. US-Dollar aus vier Finanzierungsrunden. Auch Mitsubishi Heavy Industries und Osaka Gas zählen demnach zu den Investoren. Im August 2022 wurde Koloma mit 800 Mio. US-Dollar bewertet, wobei diese historische Zahl nicht als aktuelle Unternehmensbewertung verstanden werden sollte.

Das Ausmaß dieser Finanzierung zeigt, weshalb Investoren zunehmend aufmerksam werden. Inzwischen wird unter anderem in den USA, Kanada, Australien, Frankreich, Spanien, Kolumbien und Südkorea nach natürlichem Wasserstoff gesucht. In Kanada rückt dabei besonders eine Region auf die Explorationslandkarte: Nova Scotia - und genau dort baut nun auch Makenita Resources seine Position aus.

Bis zu 30% Wasserstoff rücken Nova Scotia in den Fokus

Jüngste Ergebnisse von Quebec Innovative Materials Corp. (ISIN: CA7480331072) haben dazu beigetragen, Nova Scotia stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Ende August meldete QIMC eine vorläufige Wasserstoffkonzentration von 27,8% H2 in einer Bohrspülgasprobe aus 374 Metern Tiefe. Anfang September folgte nach Unternehmensangaben ein neuer Rekordwert von 30% H2 in 413 Metern Tiefe. Mehrere Messungen zwischen 380 und 413 Metern lagen demnach bei über 20%.

Diese Werte sind bemerkenswert, müssen jedoch sorgfältig eingeordnet werden. Es handelt sich um vorläufige Explorationsergebnisse - nicht um nachgewiesene Reserven, kommerzielle Förderraten oder einen Beleg dafür, dass Wasserstoff wirtschaftlich produziert werden kann.

Besonders interessant ist, dass die Explorationsaktivitäten in Nova Scotia inzwischen nicht mehr auf kleinere Unternehmen beschränkt sind.

Rio Tinto sichert sich 5.056 Claims

Ende 2025 wurde berichtet, dass Rio Tinto (ISIN: GB0007188757; WKN: 852147; Symbol: RIO1) unmittelbar südlich des Explorationsgebiets von QIMC insgesamt 5.056 Mineral-Claims innerhalb von 69 Lizenzen abgesteckt hat.

Der Umfang dieser Landposition ist beträchtlich. Rio Tinto zählt zu den weltweit größten Rohstoffkonzernen und verfügt über umfangreiche technische und finanzielle Ressourcen.

Die Entscheidung, sich Claims zu sichern, beweist nicht, dass in der Region kommerziell gewinnbarer Wasserstoff vorhanden ist. Sie zeigt jedoch, dass Nova Scotia auf dem Explorationsradar eines globalen Bergbaukonzerns erschienen ist.

Auch Koloma ist über eine Partnerschaft mit Kavenex Energy in Nova Scotia positioniert. In dem aufstrebenden Explorationsgebiet treffen damit ein umfangreich finanziertes Spezialunternehmen für natürlichen Wasserstoff, ein globaler Rohstoffkonzern und eine wachsende Zahl kleinerer Explorationsgesellschaften aufeinander.

Makenita sichert sich strategische Position über 45.967 Acres

In diesem zunehmend prominenten Umfeld expandiert Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P; OTCID: KENYF) gezielt nach Nova Scotia.

Makenita hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb des Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project abgeschlossen. Das Gebiet umfasst 45.967 Acres beziehungsweise 1.149 Claim-Einheiten und grenzt nach Angaben des Unternehmens unmittelbar an Flächen von QIMC und Koloma.

Die Akquisition würde Makenita Zugang zu einer zweiten kanadischen Explorationsregion für natürlichen Wasserstoff verschaffen und das Unternehmen breiter innerhalb des jungen Sektors positionieren.

In Saskatchewan kontrolliert das Unternehmen bereits 102.110 zusammenhängende Acres des Serpentinization Iron-Magnetite Project, das unmittelbar an MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) grenzt.

MAX Power untersucht das natürliche Wasserstoffsystem Lawson und meldete kürzlich die bislang höchsten Wasserstoffmesswerte seines Bohrprogramms. Der kanadische Rohstoffinvestor Eric Sprott hält rund 24,35% an MAX Power.

Makenita verfolgt damit eine klar erkennbare Strategie: Das Unternehmen sichert sich umfangreiche Landpositionen in aufstrebenden kanadischen Regionen für natürlichen Wasserstoff, in denen bereits größere oder erheblich besser finanzierte Akteure aktiv sind. Damit setzt Makenita auf einen frühen Einstieg in Gebiete, die zunehmend Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit verdient die relativ enge Aktienstruktur von Makenita mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Für Investoren ist dies ein wichtiger Beobachtungspunkt, da eine geringere Aktienanzahl die Reaktion des Aktienkurses auf positive wie auch negative Entwicklungen im weiteren Explorationsverlauf verstärken kann.

Kann natürlicher Wasserstoff zu einem neuen Wirtschaftszweig der Energiebranche werden?

Die Anziehungskraft von natürlichem Wasserstoff ist leicht nachvollziehbar. Anders als grüner Wasserstoff, der unter Einsatz von Strom hergestellt werden muss, entsteht natürlicher Wasserstoff durch geologische Prozesse im Untergrund.

Die Frage der kommerziellen Nutzbarkeit ist jedoch weiterhin unbeantwortet.

Die Branche befindet sich noch in einem frühen Stadium. Herausforderungen bestehen unter anderem bei Exploration, Gewinnung, Umweltauswirkungen, Transport und Verteilung. Der vorliegende Branchenbericht verweist dabei auch auf Bedenken, die von der Hydrogen Science Coalition zu einigen dieser Themen geäußert wurden.

Koloma ist der Ansicht, dass Fachwissen und Dienstleister aus der etablierten Öl-, Gas- und Bergbauindustrie dazu beitragen könnten, die Entwicklung zu beschleunigen. Nachdem bereits Hunderte Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, wird nun erhebliches privates Kapital eingesetzt, um diese Annahme zu überprüfen.

Fazit

Die aufkommende Geschichte rund um natürlichen Wasserstoff reicht inzwischen weit über einige wenige spekulative Explorationsunternehmen hinaus. Mit Bill Gates verbundenes Investitionskapital unterstützt Koloma, das bereits 356 Mio. US-Dollar eingeworben hat. Rio Tinto hat sich 5.056 Claims gesichert, während QIMC in Nova Scotia vorläufige Wasserstoffmesswerte von bis zu 30% gemeldet hat.

Makenita Resources positioniert sich mit seinem 45.967 Acres großen Cobequid-Chedabucto-Projekt nun mitten in diesem aufstrebenden Umfeld. Zusammen mit weiteren 102.110 Acres in Saskatchewan verfügt das Unternehmen über zwei umfangreiche Landpositionen in kanadischen Regionen, in denen natürlicher Wasserstoff zunehmend in den Fokus rückt. Die relativ enge Aktienstruktur ist ein zusätzlicher Faktor, den Investoren mit fortschreitender Exploration im Blick behalten dürften. Gleichzeitig bedeutet die Nähe zu QIMC, Koloma und MAX Power nicht, dass sich deren Explorationserfolge auf die Liegenschaften von Makenita übertragen lassen.

Makenita bleibt ein Explorationsunternehmen in einem frühen Entwicklungsstadium. Genau darin liegt neben den erheblichen Risiken auch das mögliche Potenzial einer frühen Positionierung. Erst die eigenen Arbeiten müssen zeigen, ob bedeutende Wasserstoffkonzentrationen vorhanden sind. Danach können Fragen zu Umfang, Förderbarkeit und Wirtschaftlichkeit beantwortet werden.

Da zunehmend bedeutendes Kapital und globale Rohstoffkonzerne in die Suche nach natürlichem Wasserstoff einsteigen, könnte die frühzeitige Sicherung aussichtsreicher Flächen zu einem entscheidenden Bestandteil dieses neuen Wettlaufs um Ressourcen werden. Mit seinen Positionen in Nova Scotia und Saskatchewan hat sich Makenita frühzeitig zwei Plätze in diesem entstehenden Markt gesichert.

Quellen:

https://miningir.com/rio-tinto-quietly-stakes-5056-claims-beside-qimc-in-nova-scotia-a-frontier-hydrogen-province-taking-shape/

https://www.fuelcellchina.com/Industry_information_details/4921.html

https://www.makenitaresources.com/

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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