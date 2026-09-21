Makenita schließt eine Optionsvereinbarung zum Erwerb des 45.967 Acre großen Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project in Nova Scotia ab

Das Projekt umfasst 1.149 Claim-Einheiten, die direkt an Koloma und QIMC grenzen. Beide sind aktive Akteure bei der Wasserstoffexploration in der Region

Es ergänzt das wachsende Multi-Rohstoff-Portfolio von Makenita, zu dem auch das 102.110 Acre große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan gehört, das an Max Power Mining Corp. grenzt, sowie das 22.665 Acre große Wolfram-Projekt Sisson West in New Brunswick, das an Northcliff Resources Ltd. Grenzt

Eine straffe Aktienstruktur und ein stetiger Nachrichtenfluss versetzen das Unternehmen in die Lage, das Jahr 2026 aktiv zu gestalten

Vancouver, British Columbia, 21. September 2026 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (CSE: KENY) (OTCID: KENYF) (WKN: A40X6P) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die "Optionsvereinbarung") mit einem unabhängigen Verkäufer abgeschlossen hat, um das 45.967 Acre große "Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project" in Nova Scotia zu erwerben. Das Projekt umfasst 1.149 Claim-Einheiten mit einer Gesamtfläche von 45.967 Acre, die als vielversprechend für Wasserstoffvorkommen gelten. Die Unternehmensleitung weist jedoch darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Liegenschaften in der Nähe nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf der Liegenschaft des Unternehmens hindeuten.

Jason Gigliotti, President von Makenita Resources Inc., äußerte sich dazu wie folgt: "Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, ein Projekt von der Größe eines gesamten Distrikts zu erwerben, das vielversprechend für Wasserstoffvorkommen ist. Nova Scotia hat sich in letzter Zeit zu einer der Hochburgen für die Wasserstoffexploration entwickelt und zieht große Akteure wie Koloma, an das dieses neue Projekt direkt angrenzt, sowie Rio Tinto an. QIMC, das ebenfalls direkt an dieses neue Projekt angrenzt, hat in diesem Jahr positive Ergebnisse hinsichtlich Wasserstoffvorkommen erzielt1. Wenn man dieses Wasserstoffprojekt von Distriktgröße mit Makenitas 'Serpentinization Iron-Magnetite Project' in Saskatchewan kombiniert, das 102.110 Acre groß ist und an die Max Power Mining Corp. grenzt, sowie mit unseren kürzlich erweiterten 22.665 Acre, die direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzen, wird deutlich, dass wir unsere Asset-Basis ausbauen und planen, kurz- und mittelfristig äußerst aktiv zu sein. Berücksichtigt man zudem unsere straffe Aktienstruktur und den stetigen Nachrichtenfluss, blickt das Management sehr optimistisch auf den Rest des Jahres 2026."

Gemäß den Bestimmungen des Optionsvertrags und als Gegenleistung für die Beteiligung haben die Parteien Folgendes vereinbart:

(i) innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung des Optionsvertrags 11.490 $ zu zahlen, 3.000.000 Stammaktien am Kapital der Gesellschaft auszugeben und 2.250.000 übertragbare Aktienkaufwarrants an den Verkäufer auszugeben, die innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie ausgeübt werden können;

(ii) innerhalb von vier (4) Monaten nach Unterzeichnung des Optionsvertrags 500.000 Stammaktien des Unternehmens auszugeben und 375.000 übertragbare Aktienkaufwarrants an den Verkäufer auszugeben, die über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie ausgeübt werden können; und

(iii) innerhalb von acht (8) Monaten nach Unterzeichnung der Optionsvereinbarung 500.000 Stammaktien aus dem Gesellschaftskapital des Unternehmens an den Verkäufer auszugeben sowie 375.000 übertragbare Aktienkaufwarrants auszugeben, die zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Ausgabedatum ausübbar sind.

(iv) Makenita muss innerhalb des ersten Jahres nach Unterzeichnung des Optionsvertrags Arbeitsaufwendungen in Höhe von mindestens 150.000 $ tätigen.

Der Optionsvertrag steht unter dem Vorbehalt aller behördlichen Genehmigungen. Für alle ausgegebenen Aktien und Warrants gilt eine standardmäßige Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita besitzt derzeit mehrere distriktgroße Projekte in Kanada, darunter das kürzlich erworbene "Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project" mit einer Fläche von 45.967 Acre in Nova Scotia, das direkt an Koloma und Quebec Innovative Materials Corp. (QIMC) grenzt, sowie das "Serpentinization Iron-Magnetite Project" in Saskatchewan, das eine zusammenhängende Grundfläche von 102.110 Acre umfasst und an Max Power Mining Corp. (MAXX) grenzt. Außerdem verfügt Makenita über das "Sisson West Tungsten Project", das sich über eine zusammenhängende Fläche von 22.665 Acre mit Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen in New Brunswick erstreckt und direkt an die Wolframmine Sisson von Northcliff Resources Ltd. (NCF) grenzt. Das Unternehmen besitzt außerdem das rund 9.000 Acre große "NTX Rare Earth Project" in Quebec, das Potenzial für Seltenerdmetalle aufweist, sowie das 5.542 Acre große "Hector Project" in der Nähe von Cobalt in Ontario, das höffig für Kobalt, Silber und Diamanten ist. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Makenita nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

https://qimaterials.com/qimc-reports-record-clean-natural-hydrogen-at-bennett-hill-nova-scotia/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jason Gigliotti

President, CEO & Direktor

T: 604-609-6527

E: info@makenitaresources.com

W: www.makenitaresources.com

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