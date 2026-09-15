Erst 20 Bohrungen weltweit: Warum ein möglicher neuer Energiemarkt neben MAX Power jetzt Makenita Resources in den Fokus rückt

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Öl, Erdgas und Uran werden seit Generationen systematisch gesucht und gefördert. Doch unter unseren Füßen könnte sich noch eine Energiequelle befinden, deren tatsächliches Potenzial gerade erst untersucht wird: natürlicher Wasserstoff.

Die Größenordnung ist bemerkenswert. Wissenschaftliche Modellierungen gehen davon aus, dass weltweit erhebliche Mengen geologischen Wasserstoffs im Untergrund vorhanden sein könnten. Würden davon lediglich 2% wirtschaftlich gewonnen, könnte die darin enthaltene Energie größer sein als die aller bekannten Erdgasreserven der Welt.

Das ist bislang eine theoretische Größenordnung - keine nachgewiesene wirtschaftliche Reserve. Für Anleger ist deshalb eine andere Zahl vielleicht noch wichtiger: Weltweit wurden bislang erst rund 20 Bohrungen gezielt auf natürlichen Wasserstoff niedergebracht.

Damit steht ein potenzieller neuer Energiemarkt noch ganz am Anfang.

Millionen Ölbohrungen - aber nur rund 20 für Wasserstoff

Nach Öl und Erdgas wurde über Jahrzehnte millionenfach gebohrt. Bei natürlichem Wasserstoff beginnt die systematische Exploration dagegen praktisch erst jetzt.

Lange galt die Vorstellung größerer unterirdischer Wasserstoffansammlungen als wenig wahrscheinlich. Wasserstoff ist ein kleines, reaktives Molekül, weshalb angenommen wurde, dass sich bedeutende Konzentrationen kaum bilden oder über längere Zeit erhalten könnten.

Neuere Explorationsergebnisse stellen diese Annahme zunehmend infrage. HyTerra meldete in Kansas Wasserstoffmesswerte von bis zu 96%. Gold Hydrogen berichtete in Südaustralien über Werte von mehr als 95% bei Bohrtests.

Solche Ergebnisse beweisen noch nicht, dass natürlicher Wasserstoff wirtschaftlich im großen Maßstab gefördert werden kann. Sie zeigen aber, warum aus einer geologischen Nische zunehmend ein eigenständiger Explorationssektor entsteht.

Von rund zehn auf mehr als 40 Unternehmen

Noch 2020 waren weltweit nur rund zehn Unternehmen aktiv auf der Suche nach geologischem Wasserstoff. Inzwischen sind es mehr als 40.

Auch Kapital fließt in das Thema. Das US-Unternehmen Koloma hat laut der zugrunde liegenden Analyse bereits mehr als 350 Mio. US-Dollar eingeworben. Explorationsprogramme laufen unter anderem in Australien, Kanada, den USA und China.

Kanada entwickelt sich dabei zu einem wichtigen Testgebiet.

MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) arbeitet in Saskatchewan daran, seine Lawson-Entdeckung weiter zu definieren. Das Unternehmen bezeichnet Lawson als Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Natural-Hydrogen-System und befindet sich mittlerweile in einem mehrstufigen kommerziellen Validierungsprogramm.

Die entscheidende Frage ist nun nicht mehr allein, ob Wasserstoff im Untergrund vorkommt. Es muss gezeigt werden, ob ein solches System auch kommerziell nutzbar ist.

Und genau hier wird die Landkarte für kleinere Explorer interessant.

116.149 Acres direkt neben MAX Power

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) kontrolliert mit seinem Serpentinization Iron-Magnetite Project inzwischen 116.149 zusammenhängende Acres in Saskatchewan. Im Juni wurde die Landposition von zuvor 51.304 Acres mehr als verdoppelt.

Besonders auffällig ist die Lage: Das Projekt grenzt direkt an MAX Power.

Das allein ist allerdings kein geologischer Erfolgsnachweis. Ergebnisse auf benachbarten Flächen lassen sich nicht automatisch auf Makenitas Grundstück übertragen.

Interessant ist vielmehr die geologische These hinter dem Projekt.

Ein wichtiger bekannter Entstehungsmechanismus natürlichen Wasserstoffs ist die Serpentinisierung. Dabei reagiert Wasser mit eisenreichen Gesteinen; bei entsprechenden geochemischen Bedingungen kann molekularer Wasserstoff entstehen. Genau deshalb stehen eisen- und magnetitreiche Systeme bei der Natural-Hydrogen-Exploration im Fokus.

Makenita hat auf seinem eigenen Projekt bislang keinen natürlichen Wasserstoff nachgewiesen. Das Unternehmen befindet sich damit in einem frühen Explorationsstadium. Weitere Arbeiten müssen erst zeigen, ob die geologischen Voraussetzungen tatsächlich zu einem relevanten Wasserstoffsystem geführt haben.

Der entscheidende Unterschied zu Öl und Gas

Besonders interessant wäre natürlicher Wasserstoff, wenn sich bestimmte Vorkommen im Untergrund kontinuierlich neu bilden.

Öl und Erdgas werden aus Lagerstätten gefördert, deren Kohlenwasserstoffe über sehr lange geologische Zeiträume entstanden sind. Bei bestimmten Wasserstoffsystemen können chemische Reaktionen dagegen weiterhin Wasserstoff erzeugen.

Doch genau hier liegt eine der größten offenen Fragen des gesamten Sektors: Entsteht dieser Wasserstoff schnell genug, sammelt er sich in ausreichend großen Reservoirs und kann er mit dauerhaft hohen Flussraten wirtschaftlich gefördert werden?

Eine hohe Wasserstoffkonzentration allein reicht nicht. Reservoirgröße, Abdichtung, Druck, nachhaltige Flussraten und Förderkosten entscheiden letztlich darüber, ob aus einer geologischen Entdeckung ein wirtschaftliches Energieprojekt werden kann.

Bislang hat noch kein gezielt gebohrtes Natural-Hydrogen-Projekt eine wirtschaftlich tragfähige Großproduktion demonstriert.

Fazit

Natürlicher Wasserstoff verbindet derzeit zwei Dinge, die an den Rohstoffmärkten selten gleichzeitig auftreten: ein theoretisch gewaltiges Energiepotenzial und einen Explorationssektor, der mit bislang nur rund 20 gezielten Bohrungen noch kaum systematisch untersucht wurde. Dass inzwischen mehr als 40 Unternehmen nach geologischem Wasserstoff suchen und Kapital in den Sektor fließt, zeigt, dass die These zunehmend getestet wird.

Saskatchewan könnte dabei zu einem wichtigen Schauplatz werden. MAX Power versucht dort bereits, sein Lawson-System kommerziell zu validieren. Makenita Resources wiederum kontrolliert 116.149 Acres direkt angrenzend und adressiert mit eisen- und magnetitreicher Geologie einen für die Wasserstoffexploration relevanten geologischen Prozess. Eine kommerzielle Verbindung zwischen beiden Unternehmen besteht daraus jedoch nicht.

Für Makenita beginnt die eigentliche Beweisführung erst: Exploration, Bohrungen, ein eigener Wasserstoffnachweis und anschließend Reservoir- und Flusstests wären entscheidende Schritte. Genau darin liegen Chance und Risiko. Denn wenn natürlicher Wasserstoff tatsächlich zu einer neuen Energiequelle wird, dürfte am Ende nicht die Größe der theoretischen Ressource entscheiden - sondern wer wirtschaftlich förderbare Systeme nachweisen kann.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.drilling-for-hydrogen.com/news/natural-hydrogen-just-hit-1-billion-now-what

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X26000141

https://jpt.spe.org/twa/natural-hydrogen-the-next-frontier-in-clean-energy-exploration

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