24,35% für Eric Sprott, Rekordwerte bei Wasserstoff: Was passiert gerade neben Makenita?

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In Saskatchewan passiert gerade etwas Bemerkenswertes.

Der kanadische Rohstoffinvestor Eric Sprott hat seinen Anteil an MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001; CSE: MAXX; FSE: 89N; OTC: MAXXF) auf 24,35% erhöht. Gleichzeitig hat MAX Power nun die bislang höchsten Messwerte für natürlichen Wasserstoff gemeldet. Und die nächste Bohrung soll das System in einer Entfernung von bis zu 27 bis 31 Kilometern testen.

Für den direkten Nachbarn Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P; OTCID: KENYF) werden diese Entwicklungen zunehmend interessant.

Makenita kontrolliert 116.149 zusammenhängende Acres unmittelbar angrenzend an MAX Powers Landposition in Saskatchewan.

Für spekulative Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Wie groß könnte das Lawson-Wasserstoffsystem tatsächlich werden?

Warum investiert ein Gold-Investor Millionen in Wasserstoff?

Sprotts Engagement fällt auf, denn natürlicher Wasserstoff gehört nicht zu seinen traditionellen Investmentfeldern.

Seit Jahrzehnten ist er vor allem für Investments in Gold, Silber und Bergbauunternehmen bekannt. Doch 2026 hat Sprott mehrfach erhebliches Kapital in MAX Power investiert.

Im Mai investierte er 25 Mio. CAD. Im August folgten weitere 10 Mio. CAD. Am 24. August übte er schließlich mehr als 12 Millionen MAX-Power-Optionsscheine vorzeitig aus und führte dem Unternehmen damit nochmals rund 6 Mio. CAD zu.

Dadurch erhöhte sich sein Anteil an MAX Power auf rund 24,35%.

Mining.com bezeichnete Sprotts Engagement angesichts seiner jahrzehntelangen Ausrichtung auf Edelmetallexplorer als ungewöhnlich. Gleichzeitig verwies das Medium auf einen möglichen Vorteil von natürlichem Wasserstoff: Er könnte ohne den hohen Strombedarf hergestellt beziehungsweise gefördert werden, der bei industriell produziertem Wasserstoff anfällt.

Sprotts Investment ist natürlich kein Beweis dafür, dass Lawson wirtschaftlich werden wird.

Es zeigt jedoch, dass einer der bekanntesten kanadischen Rohstoffinvestoren erhebliches Kapital bereitstellt, während MAX Power sein Bohrprogramm beschleunigt.

Und jetzt wird auch die Geologie immer interessanter.

Lawson 4 liefert die bislang höchsten Wasserstoffwerte

Am 8. September meldete MAX Power bei Lawson 4 die höchsten bislang im Projekt gemessenen Werte für natürlichen Wasserstoff.

In einer Tiefe von 2.310,5 Metern traf die Bohrung auf eine Struktur, die MAX Power als bedeutende tiefreichende Störung beziehungsweise Förderstruktur interpretiert.

Das Unternehmen berichtet von stark zerbrochenem und gestörtem Gabbro sowie mafischen und ultramafischen Intrusivgesteinen mit ausgeprägter metallischer Mineralisierung. Gleichzeitig blieben die Wasserstoffmesswerte stark erhöht.

Diese Details könnten geologisch relevant sein. Bruch- und Störungssysteme können mögliche Wege darstellen, über die in größerer Tiefe entstandener Wasserstoff durch den Untergrund migriert.

MAX Powers Chefgeologe Steve Halabura erklärte, dass jede weitere Bohrung das Verständnis eines nach Einschätzung des Unternehmens großen Natural-Hydrogen-Systems verbessere.

Doch der nächste Schritt könnte noch wesentlich interessanter werden.

Der nächste Test liegt bis zu 31 Kilometer entfernt

MAX Power bereitet mit Lawson 5 nun den bislang größten Step-out des Programms vor.

Statt nur einen oder zwei Kilometer weiterzubohren, soll Lawson 5 in Richtung der sogenannten "Salt Wall" angesetzt werden - rund 27 bis 31 Kilometer nordöstlich.

Damit verändert sich die Dimension der Fragestellung.

Lawson 3 half MAX Power nach Unternehmensangaben dabei, das interpretierte System zu triangulieren. Lawson 4 hat nun die bislang höchsten Wasserstoffmesswerte geliefert und gleichzeitig eine nach Einschätzung des Unternehmens bedeutende tiefreichende Störungsstruktur getroffen.

Sollte Lawson 5 auch in mehreren Dutzend Kilometern Entfernung weitere Hinweise auf dasselbe geologische System liefern, könnte die mögliche Dimension von Lawson in einem völlig neuen Licht erscheinen.

Parallel dazu hat MAX Power seine genehmigte Natural-Hydrogen-Landposition in Saskatchewan um 25% erweitert. Weitere 470.000 Acres bringen das Gesamtportfolio auf rund 2,5 Millionen Acres.

Und Makenita liegt direkt daneben

Genau hier wird die Entwicklung für Makenita besonders interessant.

Das Serpentinization Iron-Magnetite Project umfasst 116.149 zusammenhängende Acres und grenzt direkt an MAX Powers Landposition.

Schon der Projektname ist relevant.

Serpentinisierung gehört zu den wichtigsten bekannten geologischen Prozessen, durch die natürlicher Wasserstoff entstehen kann. Dabei reagiert Wasser mit eisenreichen Gesteinen - insbesondere bestimmten mafischen und ultramafischen Formationen - und kann molekularen Wasserstoff erzeugen.

MAX Power berichtet nun bei Lawson 4 ausdrücklich von mafisch-ultramafischen Intrusivgesteinen in Verbindung mit den bislang stärksten Wasserstoffmesswerten des Projekts.

Das bedeutet nicht, dass sich die Wasserstoffentdeckung auf Makenitas Gebiet fortsetzt. Makenita hat auf seiner eigenen Liegenschaft bislang keinen natürlichen Wasserstoff nachgewiesen. Ergebnisse von Nachbarprojekten dürfen nicht einfach auf Makenitas Flächen übertragen werden.

Doch Explorationsgeschichten können sich schnell verändern, wenn das geologische Verständnis einer ganzen Region wächst.

Und genau das passiert derzeit unmittelbar neben Makenita.

Der wichtigste Test steht noch bevor

Eine entscheidende Hürde bleibt bestehen.

Hohe Wasserstoffmesswerte sind noch kein Beweis für ein wirtschaftlich produzierendes Reservoir.

In der nächsten Phase will MAX Power unter anderem Gaszusammensetzung, Förderbarkeit und letztlich die potenzielle Wirtschaftlichkeit von Lawson untersuchen. Nachhaltige Flussraten werden dabei entscheidend sein.

Natürlicher Wasserstoff bleibt deshalb ein hochspekulatives Thema.

Doch die bisherigen Entwicklungen sind bemerkenswert:

Eric Sprott hat seinen Anteil an MAX Power auf 24,35% erhöht. Lawson 4 hat die bislang höchsten Wasserstoffmesswerte geliefert. MAX Power erweitert seine Landposition in Saskatchewan auf 2,5 Millionen Acres. Und Lawson 5 soll das geologische Modell nun bis zu 31 Kilometer entfernt testen.

Direkt daneben kontrolliert Makenita Resources 116.149 Acres.

Sollte Lawson 5 zeigen, dass sich dieses Natural-Hydrogen-System tatsächlich über mehrere Dutzend Kilometer erstreckt, könnte sich für Anleger eine völlig neue Frage stellen: Was befindet sich noch entlang dieses entstehenden Wasserstoffkorridors in Saskatchewan?

Makenita ist bereits dort.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/max-power-announces-10-million-strategic-investment-at-2-50-per-unit-from-eric-sprott-1036435636

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.makenitaresources.com/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X26000141

https://jpt.spe.org/twa/natural-hydrogen-the-next-frontier-in-clean-energy-exploration

https://www.mining.com/sprott-lifts-sask-hydrogen-stake-beyond-24/

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-09/69521787-max-power-mining-corp-max-power-drills-into-highest-natural-hydrogen-readings-to-date-in-third-and-fourth-wells-at-lawson-as-discovery-expands-399.htm

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098