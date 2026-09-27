Wolfram steigt 310 Prozent - und trotzdem könnten 16.000 Tonnen fehlen: Woher sollen die nächsten Minen kommen?

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Der Wolframpreis ist 2026 bereits um rund 310 Prozent gestiegen. Doch selbst dieser außergewöhnliche Preissprung könnte das eigentliche Problem nicht lösen. Elf angekündigte Minenprojekte außerhalb Chinas könnten bis 2030 zusammen fast 20.000 Tonnen zusätzliche Jahreskapazität schaffen - und trotzdem würde nach einer aktuellen Analyse der Oregon Group noch eine Angebotslücke von rund 16.000 Tonnen bleiben.

Das ist möglicherweise die entscheidendere Zahl für Anleger. Denn sie deutet darauf hin, dass der Westen nicht einfach nur die bereits bekannten Wolframprojekte finanzieren und bauen muss. Er könnte zusätzliche Projekte benötigen, die heute teilweise noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Damit verschiebt sich die Frage: Nicht nur, welche Wolframminen als Nächstes produzieren, sondern welche Projekte überhaupt die Minen der kommenden Dekade werden könnten.

310 Prozent Preisanstieg - doch der Markt reagiert zu langsam

Nach Angaben der Oregon Group stieg der APT-Benchmark zwischen Januar und Juli 2026 von rund 83 auf 340 US-Dollar je Kilogramm WO3. Gleichzeitig produzierte China 2025 rund 67.000 der weltweit 85.000 Tonnen Wolfram und stand damit für etwa 79 Prozent der globalen Minenproduktion. Bei der APT-Verarbeitung soll der chinesische Anteil sogar bei rund 85 Prozent liegen.

Normalerweise erfüllen steigende Rohstoffpreise eine wichtige Funktion: Sie machen zusätzliche Projekte wirtschaftlicher und locken neues Kapital an.

Bei Wolfram könnte dieser Mechanismus jedoch zu langsam wirken.

Die Oregon Group verweist auf Schätzungen von S&P Global, wonach Preise von 36 bis 48 US-Dollar je Kilogramm WO3 bereits mehr als 85 Prozent des zugänglichen bestehenden und geplanten Angebots unterstützen könnten. Rund 90 US-Dollar würden demnach sämtliche Projekte der modellierten Pipeline abdecken. Mit rund 340 US-Dollar lag der Markt im Juli weit darüber.

Das Problem ist damit nicht mehr nur der Preis.

Es ist die Zeit.

Neue Minen brauchen Jahre - nicht Monate

Eine Wolframmine lässt sich nicht einfach anschalten, sobald der Preis hoch genug ist. Exploration, Ressourcendefinition, Metallurgie, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Inbetriebnahme und Kundenqualifizierung können einen langen Entwicklungsprozess bilden.

Die Oregon Group verweist darauf, dass große Bergbauprojekte von der Entdeckung bis zur Produktion 16 bis 30 Jahre benötigen können. Genau deshalb könnte trotz des aktuellen Preisniveaus eine Versorgungslücke bestehen bleiben.

Das wird besonders relevant, weil sich die politischen Rahmenbedingungen gleichzeitig verschärfen. Ab Januar 2027 sollen für die US-Verteidigungsbeschaffung weitreichende Einschränkungen für bestimmte Wolframmaterialien gelten, wenn diese aus China, Russland, Nordkorea oder Iran stammen.

Damit zählt nicht nur, wie viel Wolfram weltweit verfügbar ist. Entscheidend wird zunehmend auch, wo es gefördert und verarbeitet wird.

Almonty zeigt, wie weit ein Projekt kommen muss

Eines der wichtigsten Beispiele für neue nicht-chinesische Versorgung ist Almonty Industries (ISIN: CA0203981XXX).

Das Unternehmen betreibt die Panasqueira-Mine in Portugal und hat sein Sangdong-Projekt in Südkorea bis in die Hochlaufphase gebracht. Laut Oregon Group begann Almonty im Juni 2026 mit der Verarbeitung von auf Halde gelagertem Erz in Sangdong.

Almontys eigene Juli-Präsentation zeigt, wie weit das Unternehmen inzwischen gekommen ist: Phase I von Sangdong wurde fertiggestellt, die Anlage befand sich im Hochlauf und das Unternehmen bezifferte seine Marktkapitalisierung per 27. Juli auf rund 4,3 Milliarden US-Dollar.

Doch selbst wenn Sangdong und die anderen angekündigten Projekte ihren Beitrag leisten, sieht die Oregon Group noch eine Lücke. Die elf untersuchten Projekte könnten fast 20.000 Tonnen jährliche Kapazität außerhalb Chinas hinzufügen. Trotzdem würden zugängliche Minen außerhalb Chinas nach der Analyse 2030 nur rund 68 Prozent des erwarteten Primärbedarfs außerhalb Chinas decken.

Genau hier beginnt die Suche eine Stufe früher.

Wenn die bekannten Projekte nicht reichen, braucht es neue Entdeckungen

Eine neue Mine beginnt nicht mit einer Produktionsanlage. Sie beginnt mit Exploration.

In New Brunswick befindet sich das Sisson-Wolfram-Molybdän-Projekt, das 2025 von der kanadischen Regierung als eines der ersten sogenannten Nation-Building Projects ausgewählt wurde. Direkt angrenzend liegt das rund 9.845 Acres große Sisson West Tungsten Project von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098).

Makenita steht allerdings am spekulativen Anfang der Entwicklungskette. Auf Sisson West wurde bislang keine Mineralressource definiert, und die Nähe zu Sisson ist kein Beleg dafür, dass auf der Makenita-Liegenschaft eine wirtschaftlich relevante Wolframmineralisierung vorhanden ist.

Die jüngste Exploration hat jedoch ein konkreteres Ziel für die nächste Arbeitsphase geliefert.

Eine detaillierte luftgestützte Magnetikuntersuchung mit einem Linienabstand von 100 Metern identifizierte ein lokales magnetisches Hoch. Makenita interpretiert dieses anhand magnetischer Strukturen und einer dreidimensionalen Magnetic Vector Inversion als mögliche sekundäre Intrusion in der Tiefe an der Westseite des Howard Peak Granodiorits.

Das bekannte Sisson-Wolfram-Molybdän-System liegt nordöstlich davon auf der Ostseite des Granodiorits. Zudem interpretiert Makenita südwestlich-nordöstlich verlaufende Strukturen, die sich vom Sisson-Gebiet auf die eigene Liegenschaft erstrecken könnten. Regionale Wolfram-in-Till-Daten liefern ein weiteres Explorationsindiz.

Makenita arbeitet nach eigenen Angaben an einem Bohrplan. Damit steht nun der entscheidende Schritt bevor: Erst Bohrungen können zeigen, ob die geophysikalischen Hinweise tatsächlich mit relevanter Wolframmineralisierung zusammenfallen.

Fazit

Ein Preisanstieg von rund 310 Prozent klingt zunächst nach einem starken Anreiz für neue Wolframproduktion. Doch genau hier liegt die Besonderheit des aktuellen Marktes: Preise können innerhalb weniger Monate reagieren, Minen nicht. Selbst wenn elf angekündigte Projekte außerhalb Chinas planmäßig fast 20.000 Tonnen neue Jahreskapazität liefern, prognostiziert die Oregon Group für 2030 weiterhin eine Primärangebotslücke von rund 16.000 Tonnen außerhalb Chinas.

Almonty zeigt, wie wertvoll Projekte werden können, die den langen Weg bis zur Produktion bereits weitgehend zurückgelegt haben. Makenita befindet sich dagegen ganz am Anfang. Sisson West besitzt noch keine definierte Ressource; nun müssen Bohrungen zeigen, ob das geophysikalische Ziel überhaupt relevante Mineralisierung enthält.

Für Anleger sind deshalb Bohrbeginn, Finanzierung und anschließend Gehalte und Mächtigkeiten mögliche entscheidende nächste Datenpunkte. Denn wenn die heute bekannten Projekte tatsächlich nicht ausreichen, wird eine Frage immer wichtiger: Welche Explorationsziele von heute können zu den Wolframminen der nächsten Dekade werden?

Quellen:

https://www.cnbc.com/2026/06/03/china-metals-national-security-defense-weapons-supply-tungsten.html

https://www.makenitaresources.com/

https://www.miningmx.com/trending/67308-pentagon-takes-stake-in-us-tungsten-miner/

https://www.reuters.com/world/china/elmet-group-wins-2-billion-us-tungsten-stockpile-contract-2026-09-14/

https://euperspectives.eu/2026/08/tungsten-market-speaks-of-war-europe-is-not-ready/

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/TheNewswire.com/4371341/tungsten-prices-up-310-in-2026-but-supply-crisis-is-far-from-over-warns-anthony-milewski-of-the-oregon-group/

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