Mehr Energie als alle Erdgasreserven der Welt: Warum natürlicher Wasserstoff jetzt zum Milliarden-Thema wird

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Unter der Erde könnte eine gewaltige, bislang kaum erschlossene Energiequelle liegen. Eine 2024 in Science Advances veröffentlichte Modellstudie der USGS-Forscher Geoffrey Ellis und Sarah Gelman kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis: Der wahrscheinlichste Wert für die weltweit vorhandene Menge an natürlichem Wasserstoff liegt bei rund 5,6 Billionen Tonnen.

Der überwiegende Teil davon dürfte niemals technisch oder wirtschaftlich förderbar sein. Doch selbst ein kleiner Anteil könnte enorme Dimensionen erreichen. Nach Berechnungen der Forscher könnten rund 100 Milliarden Tonnen ausreichen, um den prognostizierten Wasserstoffbedarf einer Netto-Null-Welt für etwa 200 Jahre zu decken.

Noch bemerkenswerter: Diese Menge würde mit rund 1,4 × 10¹6 Megajoule mehr Energie enthalten als sämtliche nachgewiesenen Erdgasreserven der Erde.

Das Problem ist möglicherweise also nicht, ob genügend natürlicher Wasserstoff existiert. Die entscheidende Frage lautet: Wo hat er sich in förderbaren Konzentrationen angesammelt - und wie findet man diese Vorkommen?

130 Milliarden US-Dollar zeigen, wie groß der Wasserstoffmarkt bereits wird

Das Interesse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Wasserstoff weltweit enorme Investitionen anzieht.

Nach Angaben des Hydrogen Council haben die kumulierten Investitionen in mehr als 570 zugesagte Clean-Hydrogen-Projekte inzwischen 130 Mrd. US-Dollar überschritten. Zusammen sollen diese Projekte eine Produktionskapazität von rund 6,9 Millionen Tonnen jährlich erreichen.

Gleichzeitig kämpft insbesondere grüner Wasserstoff weiterhin mit hohen Produktionskosten. Genau hier liegt die potenzielle Attraktivität natürlichen Wasserstoffs: Er muss nicht erst durch einen energieintensiven industriellen Prozess hergestellt werden, sondern entsteht durch geologische Prozesse im Untergrund.

Ob daraus tatsächlich eine wirtschaftlich bedeutende Energiequelle wird, ist allerdings noch offen.

Kann KI helfen, die richtigen Stellen zu finden?

MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) versucht in Saskatchewan, diese Frage mit Bohrungen und inzwischen auch künstlicher Intelligenz zu beantworten.

Am 18. September meldete das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem globalen IT-Infrastrukturspezialisten Kyndryl. Dieser soll eine Kommerzialisierungs- und Go-to-Market-Strategie für MAX Powers KI-gestützte Plattform MAXX LEMI entwickeln.

MAXX LEMI verbindet geologische, geophysikalische und andere Untergrunddaten mit proprietären Informationen aus MAX Powers Natural-Hydrogen-Exploration. Dazu gehören Daten aus dem Lawson-Projekt, wo das Unternehmen Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches Natural-Hydrogen-System untersucht. Die Plattform soll potenzielle Ziele identifizieren und priorisieren.

Das könnte entscheidend werden. Denn wenn weltweit tatsächlich Billionen Tonnen Wasserstoff im Untergrund existieren, liegt der Wert möglicherweise nicht nur im Rohstoff selbst - sondern auch in der Fähigkeit, wirtschaftlich interessante Ansammlungen zu finden.

Kyndryl soll deshalb auch prüfen, ob MAXX LEMI künftig außerhalb von MAX Powers eigener Exploration vermarktet werden könnte. Eine Kommerzialisierung ist bislang allerdings nicht beschlossen.

Und direkt daneben liegt Makenita

Hier wird die Entwicklung für Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) interessant.

Makenitas Serpentinization Iron-Magnetite Project umfasst 116.149 zusammenhängende Acres und grenzt direkt an MAX Powers Landposition in Saskatchewan.

Serpentinisierung zählt zu den bekannten geologischen Prozessen, durch die natürlicher Wasserstoff entstehen kann. Wasser reagiert dabei mit eisenreichen Gesteinen und kann molekularen Wasserstoff freisetzen.

MAX Power hat bei seinem Lawson-Bohrprogramm zuletzt die bislang höchsten Natural-Hydrogen-Messwerte gemeldet. Gleichzeitig wächst mit jeder Bohrung der proprietäre geologische Datensatz, den MAXX LEMI analysieren kann.

Für Makenita bedeutet das allerdings noch keinen eigenen Fund. Das Unternehmen hat auf seinem Grundstück bislang keinen natürlichen Wasserstoff nachgewiesen, und Ergebnisse auf benachbarten Flächen können nicht einfach übertragen werden.

Von 5,6 Billionen Tonnen zur kommerziellen Realität

Genau darin liegt die Spannung des gesamten Sektors.

Die theoretische globale Ressource könnte gigantisch sein. Die Wasserstoffwirtschaft zieht bereits mehr als 130 Mrd. US-Dollar an. Doch die kommerzielle Natural-Hydrogen-Industrie steht noch ganz am Anfang.

MAX Power versucht nun, Exploration, reale Bohrdaten und künstliche Intelligenz miteinander zu verbinden, um diese Lücke zu schließen.

Sollte tatsächlich nur ein kleiner Teil der geschätzten 5,6 Billionen Tonnen wirtschaftlich erschließbar sein, könnte die entscheidende Frage deshalb nicht sein, ob genügend Wasserstoff existiert - sondern wer zuerst herausfindet, wo er sich fördern lässt.

Und genau diese Suche findet derzeit unmittelbar neben Makenitas 116.149 Acres statt.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69376242-max-power-mining-corp-max-power-shareholders-approve-sprott-control-person-resolution-399.htm

https://www.cbc.ca/news/science/natural-hydrogen-white-hydrogen-explainer-9.7304934

https://www.makenitaresources.com/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949821X26000141

https://jpt.spe.org/twa/natural-hydrogen-the-next-frontier-in-clean-energy-exploration

https://nhventures.dk/

https://www.reuters.com/business/energy/global-clean-hydrogen-investment-tops-130-billion-amid-energy-security-push-2026-09-10/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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