Gold unter der Antimon-Zone: Bohrungen liefern gleich mehrere Treffer

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Critical One Energy meldet neue Bohrergebnisse vom Howells-Lake-Projekt in Ontario. Die Antimon-Mineralisierung der Ostzone wurde um 30 Meter nach Nordosten erweitert. Zugleich bestätigen mehrere Bohrungen Gold unterhalb der Ostzone und in der Westzone. Damit verdichten sich die Hinweise auf ein System, das neben hochgradigem Antimon auch Gold und Zink führt.

Critical One Energy meldet neue Bohrergebnisse vom Howells-Lake-Projekt in Ontario. Die Antimon-Mineralisierung der Ostzone wurde um 30 Meter nach Nordosten erweitert. Zugleich bestätigen mehrere Bohrungen Gold unterhalb der Ostzone und in der Westzone. Damit verdichten sich die Hinweise auf ein System, das neben hochgradigem Antimon auch Gold und Zink führt.

Neue Ausdehnung der Ostzone

Den wichtigsten neuen Antimon-Abschnitt lieferte Bohrloch HWL-2026-017 mit 11,9 Metern und durchschnittlich 1,75 Prozent Antimon. Darin enthalten seien 3,6 Meter mit 3,78 Prozent. Das Bohrloch sei unterhalb von HWL-2026-016 angesetzt worden und erweitere die bekannte Mineralisierung um 30 Meter nach Nordosten. Weitere Analyseergebnisse aus dem Abschnitt zwischen 168 und 236 Metern stünden noch aus.



Auch näher an der Oberfläche traf HWL-2026-009 auf Antimon. Gemeldet wurden 1,15 Meter mit 3,32 Prozent sowie 3,75 Meter mit 0,90 Prozent Antimon. Frühere Bohrungen hatten in der Ostzone bereits einen hochgradigen Korridor innerhalb eines Porphyr-Gesteinskörpers abgegrenzt. Besonders hervorgehoben wurde HWL-2026-006 mit vier Metern und 70,2 Prozent Antimon. Das Unternehmen führte diesen außergewöhnlich hohen Gehalt auf nahezu reinen Stibnit zurück. Stibnit, auch Antimonglanz genannt, ist das wichtigste Erzmineral für die Gewinnung von Antimon.



Nach Unternehmensangaben erstreckt sich die bislang erkannte Antimon-Mineralisierung über eine Länge von 300 Metern und bis in rund 200 Meter Tiefe. Sie reicht dabei über den Porphyr hinaus in veränderte vulkanische Gesteine.