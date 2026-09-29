Deutsche Bank Research hat die Netflix-Aktie hochgestuft, das Kursziel dabei aber leicht gesenkt. Analyst Bryan Kraft stufte den Streamingriesen von "Hold" auf "Buy" hoch, kappte gleichzeitig seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow. Kursziel auf 95 US$ gesenkt, Einstufung trotzdem hoch Das neue Kursziel liegt bei 95 US$, zuvor waren es 100 US$. Der Grund für die Hochstufung ist das Bewertungsniveau. Ein Forward-KGV von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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