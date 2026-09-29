Die Netflix-Aktie steht erneut an einem entscheidenden Punkt. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich die Unterstützungszone zwischen 70,10 und 67,90 US$ als entscheidende Auffangzone definiert, nachdem der vorherige Erholungsversuch unterhalb von 83,15 US$ ins Stocken geraten war. Genau dieser Bereich wurde mit einem Wochentief bei 68,88 US$ nun touchiert und bislang verteidigt. Mit aktuell 70,81 US$ bekommen die Bullen damit ihre vielleicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de